Медійна атака на аптечні мережі має на меті змінити правила торгівлі ліками – Голобуцький

Інформаційний простір заповнений замовними публікаціями

Безпрецедентна медійна кампанія проти фармацевтичної галузі має на меті зміну правил торгівлі лікарськими засобами та перерозподіл доходів ринку, заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький.

"Останніми тижнями триває безпрецедентна медійна та адміністративна кампанія тиску на фармацевтичну галузь і мережі аптечних закладів. Це не поодинокі матеріали, а системна атака. Інформаційний простір заповнений замовними публікаціями, які формують негативний образ аптечної індустрії, звинувачуючи її у завищених цінах і "надприбутках". Паралельно чиниться незаконний тиск на державні установи і правоохоронні органи", – зазначив він.

Голобуцький охарактеризував використані методи як "технології кінця 1990-х – початку 2000-х", коли для поширення звинувачень залучаються сумнівні інформаційні майданчики, а найрезонансніші тези додатково розганяються в соціальних мережах.

За його словами, ключовий наратив кампанії полягає у звинуваченні аптечних мереж у зростанні цін на ліки.

"Магістральний наратив – нібито саме аптечні мережі є причиною високих цін на ліки. Звинувачувати аптечні заклади у зростанні цін – це так само нелогічно, як звинувачувати "Сільпо" в тому, що подорожчали яйця", – наголосив він.

Експерт вважає, що за атакою стоять конкретні комерційні інтереси.

"Мета – підірвати довіру до чинної аптечної системи та пролобіювати радикальну зміну правил гри, зокрема дозволити продаж лікарських засобів у магазинах і кіосках. І тим самим перерозподілити доходи, змінити фармацевтичну індустрію та поставити під удар пацієнтів", – заявив Голобуцький.

Він додав, що європейська практика, яку варто впроваджувати в Україні, передбачає можливість продажу поза аптеками, зокрема на ліцензованих АЗС, лише обмеженого переліку безпечних препаратів, який чітко регламентується.