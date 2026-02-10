Не тільки Київ. На честь яких українських міст назвуть нові вулиці в Копенгагені (фото, карта)

Топоніми з’являться в новому діловому та житловому районі міста

В столиці Данії Копенгагені з’являться сім українських вулиць. Їх назвуть на честь України, столиці та портових міст.

Про це повідомили в данській некомерційної організації "Hjælp Ukrainske Børn /Допомога українським дітям". Саме до них звернулись ініціатори найменування, щоб обрати міста, які дадуть імена топонімам.

"Ми наполягали, щоб у списку був Маріуполь. Місто, де українські захисники трималися героїчно. Місто, яке стало символом злочинів проти мирного населення. Місто, де весь світ побачив фото будівлі з написом "ДІТИ", зробленим великими літерами — і яку попри це було знищено авіабомбами", — зазначають в організації.

Планується назвати Ukrainegade (вулиця Українська), Kyivgade (Київська), Mariupolgade (Маріупольська), Sevastapolgade (Севастопольська), Khersongade (Херсонська), Mykolajivgade (Миколаївська), Odesagade (Одеська).

Що відомо про розташування вулиць на честь України

Svanemølleholm на карті

Нові вулиці будуть названі в районі Nordhavn (Svanemølleholm). Сванемельхольм — це новий острівний район у Копенгагені, розташований між Сванемельською гаванню (Svanemøllehavn) та Скудехавн (Skudehavn), він перетворюється з промислової зони на сучасний житловий та діловий квартал.

У Сванемельхольмі розташовані нові головні офіси великих компаній, таких як Nykredit та AP Pension, будують нові будинки, планується створення нового парку вздовж набережної. Поруч знаходиться Svanemøllehavn Nord — одна з найбільших марин Данії, яка налічує понад 1000 причалів.

