Не тільки Київ. На честь яких українських міст назвуть нові вулиці в Копенгагені (фото, карта)
Топоніми з’являться в новому діловому та житловому районі міста
В столиці Данії Копенгагені з’являться сім українських вулиць. Їх назвуть на честь України, столиці та портових міст.
Про це повідомили в данській некомерційної організації "Hjælp Ukrainske Børn /Допомога українським дітям". Саме до них звернулись ініціатори найменування, щоб обрати міста, які дадуть імена топонімам.
"Ми наполягали, щоб у списку був Маріуполь. Місто, де українські захисники трималися героїчно. Місто, яке стало символом злочинів проти мирного населення. Місто, де весь світ побачив фото будівлі з написом "ДІТИ", зробленим великими літерами — і яку попри це було знищено авіабомбами", — зазначають в організації.
Планується назвати Ukrainegade (вулиця Українська), Kyivgade (Київська), Mariupolgade (Маріупольська), Sevastapolgade (Севастопольська), Khersongade (Херсонська), Mykolajivgade (Миколаївська), Odesagade (Одеська).
Що відомо про розташування вулиць на честь України
Нові вулиці будуть названі в районі Nordhavn (Svanemølleholm). Сванемельхольм — це новий острівний район у Копенгагені, розташований між Сванемельською гаванню (Svanemøllehavn) та Скудехавн (Skudehavn), він перетворюється з промислової зони на сучасний житловий та діловий квартал.
У Сванемельхольмі розташовані нові головні офіси великих компаній, таких як Nykredit та AP Pension, будують нові будинки, планується створення нового парку вздовж набережної. Поруч знаходиться Svanemøllehavn Nord — одна з найбільших марин Данії, яка налічує понад 1000 причалів.
