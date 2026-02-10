Постійно "перевдягала" назви: які імена раніше носила одна з найкоротших вулиць Львова

Її теперішня назва пов'язана з фестивалем кіно

Вулиця Архівна у Львові відома своєю незвичайною історією назв. За десятиліття вона неодноразово змінювала таблички, відображаючи як історичні події, так і культурні ініціативи міста.

Протягом свого існування, вулицю перейменовували тричі і вона носила імена семи відомих осіб. Детальніше про неї написали в "Твоє місто".

Її популярність пов’язана з фестивалем незалежного кіно "Кінолев", який проводиться у Львові з 2006 року. За традицією фестивалю, щороку обирають патрона серед видатних кінорежисерів, і саме на його честь тимчасово перейменовують Архівну. За роки фестивалю вулиця носила імена Берґмана, Фелліні, Трюффо, Іллєнка, Параджанова та Тарковського та Чапліна.

Вулиця Архівна. Фото: Wikipedia

Який вигляд має вулиця Архівна у Львові. Фото: Твоє місто

Довжина вулиці всього близько 40 метрів, але її історія значно довша: до 1993 року вона була відома як Валова бічна, а до 1946 року – як Бернардинська. Сучасна назва пов’язана з Державним архівом Львівської області, який розташований у будівлі колишнього монастиря Бернардинів.

