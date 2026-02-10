Постійно "перевдягала" назви: які імена раніше носила одна з найкоротших вулиць Львова
Її теперішня назва пов'язана з фестивалем кіно
Вулиця Архівна у Львові відома своєю незвичайною історією назв. За десятиліття вона неодноразово змінювала таблички, відображаючи як історичні події, так і культурні ініціативи міста.
Протягом свого існування, вулицю перейменовували тричі і вона носила імена семи відомих осіб. Детальніше про неї написали в "Твоє місто".
Її популярність пов’язана з фестивалем незалежного кіно "Кінолев", який проводиться у Львові з 2006 року. За традицією фестивалю, щороку обирають патрона серед видатних кінорежисерів, і саме на його честь тимчасово перейменовують Архівну. За роки фестивалю вулиця носила імена Берґмана, Фелліні, Трюффо, Іллєнка, Параджанова та Тарковського та Чапліна.
Довжина вулиці всього близько 40 метрів, але її історія значно довша: до 1993 року вона була відома як Валова бічна, а до 1946 року – як Бернардинська. Сучасна назва пов’язана з Державним архівом Львівської області, який розташований у будівлі колишнього монастиря Бернардинів.
