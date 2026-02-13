"Це не сльози - це дощ": у мережі завірусились фото з цінами на продукти десятирічної давнини

Представники магазину відреагували на архівні знімки

Ціни на продукти в Україні сьогодні нагадують непередбачуване ралі, адже змінюються чи не щомісяця. Проте, якщо на мить зупинитися і згадати, якою була вартість продуктового кошика ще якихось десять років тому, стає навіть трохи сумно.

Хвилю ностальгії в соцмережі Threads здійняв пост користувача Олександра Добридня. Чоловік поділився архівними скриншотами рекламної розсилки мережі METRO за 2016 рік.

На цих скріншотах зафіксовано "епоху", коли свинина коштувала менше за сто гривень, а шоколад можна було купити за решту від проїзду. Автор допису додав, що ці спогади змушують його ледь не плакати, і тисячі українців розділили цей настрій.

Реакція мережі та відповідь METRO

Користувачі з подивом констатували, що встигли забути часи, коли курятину чи соковиті томати можна було придбати за такі мізерні, за сьогоднішніми мірками, кошти. Багато хто зауважив, що навіть елітний лосось, який ніколи не був дешевим, за десятиліття подорожчав удвічі, а то й більше.

Цікаво, що в обговорення прийшли не лише покупці, а й представники самої мережі METRO Ukraine. Вони підіграли автору, жартівливо зазначивши, що ці спогади викликають у них "дощ" на очах.

Порівняння цін

Якщо порівнювати цифри з архівних банерів із актуальними цінниками в METRO на лютий 2026 року, то різниця вражає в кожній категорії.

Овочі та фрукти: улюблений перекус багатьох — банани — у 2016-му коштували лише 24.50 грн за кілограм, тоді як зараз їхня ціна сягнула майже 57 грн. Ще радикальніші зміни в овочевому відділі: помідори чері "злетіли" з 19.90 грн до солідних 89 грн.

