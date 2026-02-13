Рус

Французький журналіст заявив про конфлікт із знімальною групою телеканалу "Прямий" через те, що вони спілкувались російською

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ніколя Амбер Новина оновлена 13 лютого 2026, 17:51
Ніколя Амбер

Журналіст опублікував скріншоти особистого листування

Оператор телеканалу "Прямий", який належить Петру Порошенку, у грубій формі відмовився переходити на українську під час інтерв’ю з французьким журналістом та волонтером Ніколя Амбером (Nico de France). Пізніше шеф-редактор "Прямого" в грубій формі відреагував на обурення гостя. Про це Ніколя Амбер, який сам вивчив українську мову, повідомив у своїх соцмережах.

За його словами, під час зйомки в Києві, оператор телеканалу "Прямий" спілкувався з ним російською, а коли той попросив перейти на українську, у грубій формі відмовився. Ще більше французького журналіста шокувала підтримка такої позиції керівництвом каналу.

"Та Україна, яку я полюбив — через літературу та народні пісні — майже більше не існує. Я спік 1200 хлібин за два дні, допомагаю всім зі своїми грошима, а коли скаржусь, що до мене звертаються російською під час інтерв’ю, мені далі кажуть: "Ти іноземець, мовчи. "Дякую" телеканалу "Прямий".

Після цього журналіст та волонтер оприлюднив у сторіс скріншоти переписки з головним шеф-редактором "Прямого" Віктором Медвідем, з яких видно, що той дійсно виправдовує таку поведінку співробітників.

"Не маю права згідно з конституцією обмежувати його (співробітника телеканалу "Прямий", – ред.) права на спілкування в побуті зручною йому мовою. Більше того, я не розумію, яким чином Ви як громадянин іншої країни маєте право на це впливати зі свого боку", — пише шеф-редактор "Прямого" Віктор Медвідь.

Зазначається, що на бік французького волонтера стала українська медіаспільнота.

За словами журналіста Богдана Кутєпова, історія виглядає так: "Француз поскаржився шефредактору каналу Телеканал "Прямий" на оператора, який… звертався до нього мовою окупанта. Той послав нах*й. Армія, Мова, Віра. Чо…"

Як відомо, кінцевим бенефіцеаром телеканалу "Прямий" є лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, чиїм головним передвиборчим слоганом був саме лозунг "Армія. Мова. Віра."

Шеф-редактор каналу Віктор Медвідь раніше вже потрапляв у скандал, коли у 2024 році намагався виїхати з України в Польщу за підробленими медичними документами.