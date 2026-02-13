Названа в честь одного из братьев-основателей Киева: как за 1000 лет менялось название этой улицы (фото)

Архитектура улицы рассказывает о прошлом столицы

В самом сердце исторической части Киева есть улица длиной менее полукилометра, которая скрывает больше тайн, чем целые кварталы современного города. Она существует еще со времен Киевской Руси, но название почти не менялось.

Она названа в честь одного из братьев-основателей столицы. Подробнее о ней написали Life kyiv ua".

Название улицы

В центре Подола есть улица Хорива, длина которой не более 400 метров. В XIX веке ее называли "Хоревая", а современная форма "Хорива" закрепилась только в конце XX века.

После разрушительного пожара 1811 года, который практически уничтожил Подол, Хориву отстроили по плану английского архитектора Уильяма Гесте. Именно его проект придал улице современный вид.

Архитектура улицы

На нескольких десятках зданий Хоривы можно увидеть следы разных эпох, в частности усадьбы богатых купцов XIX века, доходные дома начала ХХ века, учебные заведения, сыгравшие важную роль в развитии образования Киева, и храмы, сохранившие духовную традицию Подола.

Особенно выделяется дом №4 с античными колоннами и львиными барельефами — сооружение 1898 года, заказанное Шулимом Вепринским. Рядом, в доме №5А, расположен храм Николая Притыски с частичками мощей святых и чудотворными иконами, что делает его духовным центром Подола.

Дом №4 на улице Хорива

Церковь Николая Прижима на Хорива

Самое загадочное здание на углу Хорива и Константиновской (№6/8) связывают с пребыванием Петра I во время его визитов в Киев. Сегодня здесь филиал Музея истории Киева.

"Домик Петра" в Киеве

А дом №13/11 помнит Андрея Меленского — первого главного архитектора Киева. Его наследие включает Контрактовый дом, Магдебургскую колонну и другие исторические памятники, которые формируют современный облик Подола.

Дом на улице Хорива 13/11

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как менялось название одной из главных магистралей Харькова — проспекта Гагарина.