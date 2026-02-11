Проспект Гагаріна в Харкові хотіли назвати іменем Героя України: як змінювалася назва однієї з головних магістралей

Його історична назва існувала ще з XVII століття, та її не схотіли повертати

Одна з основних транспортних артерій Харкова — Аерокосмічний проспект має цю назву вже 1,5 року, але досі є незгодні з нею. Його перейменували в липні 2024 року в межах деколонізації. До цього він називався проспект Юрія Гагаріна.

Нова назва пов'язана ідейно з попередньою, так і з тим, що проспект веде до нині непрацюючого аеропорту "Харків". Проте не всі харків'яни знають, що в цього шляху була ще одна назва, яка пережила століття. Це "Зміївська вулиця". Так сучасний проспект називався аж до 1961 року, а виник ще в XVII столітті як дорога до міста Зміїв.

Дискусії про потребу ще раз перейменувати проспект не вщухають, навіть реєстрували відповідну петицію на сайті міськради, яка не набрала потрібної кількості голосів. Пропонували повернути історичну назву, але модернізувати її під сучасний стан магістралі — Зміївський шлях.

Скляний перехід через проспект Аерокосмічний (колишній Гагаріна) у Харкові / Джерело:glavnoe.in.ua

Ще менше харків'ян знають про іншу пропозицію — назвати Аерокосмічний проспект на честь Левка Лук'яненка. Український дисидент, політик, письмених, нардеп та правозахисник Левко Лук'яненко був одним із авторів Акту проголошення Незалежності України.

Левко Лук'яненко (1928–2018) / Джерело: chytomo.com

Був засудженим в СРСР за свою проукраїнську позицію, а за часів незалежності встиг, зокрема, бути послом в Канаді та стати одним із засновників Української Гельсінської Групи. Та попри те, що він є Героєм України, із Харковом напряму його життя не пов'язане.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Харкові першому в СРСР звели панельний будинок. Проте цей будинок відрізняється від сучасних "панелек" і технологією, і дизайном.