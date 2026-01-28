Одна проста квітка може захистити від сірої гнилі та оїдіуму
Ця проста квітка стала основою для виробництва нового фунгіциду у Британії. Дивна річ: поширена рослина виявилася здатною протистояти різним захворюванням, включаючи білу гниль та оїдіум.
Різні грибкові захворювання є серйозною загрозою для сільського господарства. Наприклад, та ж сіра гниль здатна вражати до 370 видів рослин, включаючи ягоди, троянди, виноград, практично всі овочі та фрукти.
Звичайно, найефективнішим засобом боротьби залишається "важка хімія", але вчені невтомно намагаються вишукувати нові і нові засоби захисту, застосування яких не вплине на здоров’я людини.
Новим проривом у сфері засобів захисту рослин став фунгіцид, діюча речовина якого є водним екстрактом пророщеного насіння білого люпину (Lupinus albus).
Як переконані британські дослідники, ця речовина дієво бореться із сірою гниллю та борошнистою росою полуниці та томатів, а також з оїдіумом на винограді.
Хтось може подумати, що на основі цієї інформації можна використовувати білий люпин як сидерат, здатний додатково ще й захищати посадки від грибків. Але, на жаль.
Фахівці-агрономи запевняють, що діючою речовиною є білки та пептиди з пророщеного насіння. Це означає, що у вегетативної масі люпину цього фунгіциду вкрай мало, а після попадання в ґрунт воно швидко розкладається ґрунтовою мікробіотою.
Тим часом, у Британії водний екстракт із пророслого насіння білого люпину тепер схвалено як активну речовину пестициду з низьким рівнем ризику та внесено до реєстру дозволів.
