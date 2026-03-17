Шон Пенн отримав "Оскар" в Україні: таких немає більше ні в кого (відео)
Статуетка виготовлена зі сталі вагона, який було пошкоджено внаслідок атаки росіян
Відомий американський актор Шон Пенн, який замість церемонії вручення премії Кіноакадемії приїхав до України, все ж отримав свій "Оскар". Щоправда, його йому вручила Укрзалізниця.
Сам виріб виготовлений зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці" в Інстаграм.
"Ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", - повідомила Укрзалізниця
Символічний "Оскар" акторові вручив керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. "Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами. І ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", — йдеться у підписі під відео.
Нагадаємо, що цьогоріч Шон Пенн отримав черговий "Оскар" за роль у фільмі "Одна битва за іншою". Проте актор проігнорував церемонію нагородження в США, оскільки саме в цей час їхав до України. "Укрзалізниця" підтвердила його прибуття до Києва відеороликом із вокзалу, після чого Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським.
Від самого початку повномасштабного вторгнення актор підтримує Україну. До слова, в день початку великої війни, 24 лютого 2022 року, він перебував у Києві. Тоді він знімав документальний проєкт про шлях Зеленського від актора до президента. Через війну задум фільму змінився: стрічка "Superpower" (Суперсила) стала розповіддю про оборону України. Її прем’єра відбулася на фестивалі "Берлінале" у 2023 році.
Символічний жест зі статуеткою
Під час одного з приїздів у листопаді 2022 року Пенн привіз свій "Оскар" до Києва і залишив його президенту Зеленському. Актор попросив повернути нагороду лише після перемоги України. Натомість Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня за підтримку держави.
Робота в українському кіно
Шон Пенн знявся в українському фільмі-альманаху "Війна очима тварин" (режисер Мирослав Слабошпицький). Цікавий факт: за свою роль Пенн отримав гонорар у розмірі лише 1 долар. Це мінімальна сума, яку він мав отримати за правилами американської Гільдії кіноакторів, оскільки працювати повністю безплатно йому заборонено контрактами Гільдії.
