Шон Пенн отримав "Оскар" в Україні: таких немає більше ні в кого (відео)

Статуетка виготовлена зі сталі вагона, який було пошкоджено внаслідок атаки росіян

Відомий американський актор Шон Пенн, який замість церемонії вручення премії Кіноакадемії приїхав до України, все ж отримав свій "Оскар". Щоправда, його йому вручила Укрзалізниця.

Сам виріб виготовлений зі сталі вагона, пошкодженого внаслідок російської атаки. Про це повідомили на сторінці "Укрзалізниці" в Інстаграм.

"Ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", - повідомила Укрзалізниця

Символічний "Оскар" акторові вручив керівник "Укрзалізниці" Олександр Перцовський. "Дякуємо за підтримку України, за те, що ви поруч і обираєте бути тут разом із нами. І ця нагорода не обмежується досягненнями у кіно — вона відзначає стійкість, людяність та відвагу, яка тримає всіх нас у русі", — йдеться у підписі під відео.

Нагадаємо, що цьогоріч Шон Пенн отримав черговий "Оскар" за роль у фільмі "Одна битва за іншою". Проте актор проігнорував церемонію нагородження в США, оскільки саме в цей час їхав до України. "Укрзалізниця" підтвердила його прибуття до Києва відеороликом із вокзалу, після чого Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським.

Шон Пенн зустрівся з Володимиром Зеленським. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Від самого початку повномасштабного вторгнення актор підтримує Україну. До слова, в день початку великої війни, 24 лютого 2022 року, він перебував у Києві. Тоді він знімав документальний проєкт про шлях Зеленського від актора до президента. Через війну задум фільму змінився: стрічка "Superpower" (Суперсила) стала розповіддю про оборону України. Її прем’єра відбулася на фестивалі "Берлінале" у 2023 році.

Символічний жест зі статуеткою

Під час одного з приїздів у листопаді 2022 року Пенн привіз свій "Оскар" до Києва і залишив його президенту Зеленському. Актор попросив повернути нагороду лише після перемоги України. Натомість Зеленський вручив Шону Пенну орден "За заслуги" III ступеня за підтримку держави.

Шон Пенн віддав свій "Оскар" Зеленському. Фото: president.gov.ua

Робота в українському кіно

Шон Пенн знявся в українському фільмі-альманаху "Війна очима тварин" (режисер Мирослав Слабошпицький). Цікавий факт: за свою роль Пенн отримав гонорар у розмірі лише 1 долар. Це мінімальна сума, яку він мав отримати за правилами американської Гільдії кіноакторів, оскільки працювати повністю безплатно йому заборонено контрактами Гільдії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в мережі обговорюють кросівки Шона Пенна, у яких він сфотографувався на київському вокзалі. Вони мають поношений вигляд.