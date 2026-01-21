Не поспішайте з розсадою: золоті дати посіву та збирання овочів в умовах відключень

Коли садити помідори, перець, баклажани, кавуни, кабачки, кукурудзу? Зібрали точні дати посіву на розсаду, висадки в ґрунт та збирання врожаю.

Чим ближче весна, тим більше бажання взятися за насіння та сіяти-сіяти-сіяти. Але стоп! Все можна зробити в оптимальні терміни та з максимальним результатом. Тож коли потрібно сіяти помідори, огірки та інші городні культури? Головне, треба пам’ятати один факт: посіяні у квітні помідори наздоженуть і обженуть, і принесуть більше врожаю, ніж чахлики-дохлики, які зійдуть у лютому і мучитимуться в очікуванні весни.

Нестача тепла та світла на тлі глобальних відключень світла та опалення зіграють поганий жарт із ніжними сходами. А розуміючи, що ціна на добре насіння завжди була досить високою, це буде не просто марна трата ваших зусиль і нервів, а й грошей.

Календар вирощування у відкритому ґрунті

Помідори: посів на розсаду 10-30 квітня, висадка в ґрунт 10-30 травня, початок збору 20 липня — 10 серпня, збір аж до перших заморозків.

Перець солодкий (болгарський): посів 10-20 квітня, висадка в ґрунт 25 травня — 5 червня, початок збору 15-25 серпня, збір до перших заморозків.

Баклажан: посів на розсаду 10-20 квітня, висадка 25 травня — 5 червня, початок збору 15-25 серпня, збір до перших заморозків.

Кавун і диня: посів 25 квітня — 5 травня, висадка 25 травня — 10 червня, збирання врожаю 1-20 серпня, збираємо врожай протягом 10 днів у середньому.

Кабачок: посів на розсаду 25 квітня — 1 травня, висадка 15-25 травня, початок збору 25 червня — 5 липня, збір продовжується до перших заморозків.

Кукурудза: посів на розсаду 15 квітня — 5 травня, висадка в ґрунт 10 травня — 20 червня (щоб розтягнути врожай за часом), збирання врожаю 20 липня — 1 вересня.

Цей календар орієнтований на мешканців північних та центральних областей України. Для південних регіонів дати зміщуються на 5-15 днів раніше, залежно від особливостей вашого клімату і весни. Плюс посів на півдні може відбуватися відразу у відкритий ґрунт .

