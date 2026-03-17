Футболіст підтримав війну проти України, а тепер пожинає її плоди

Асистент головного тренера "Динамо" (Москва), колишній футболіст "Челсі" та збірної РФ Юрій Жирков розповів про збільшення цін у Росії. Ексхавбек не став розкривати свої витрати на місяць, але зізнався, що жити у Москві стало дорожче.

Що потрібно знати

Жирков поскаржився на зростання цін

Юрій представляв збірну Росії та встиг пограти в Європі

У мережі прокоментували слова футболіста

Відповідний коментар Жиркова наводить sport-express.ru. Він не прямо відповідав на питання про витрати, але визнав, що жити в Росії стало важче.

Навіть не можу підрахувати, ха-ха! Зараз взагалі ціни зростають: продукти стали дорожчими і тютюн для кальяну... І в магазин одягу сходити дорого.

У мережі зазначили, що якщо Жирков відчув підвищення цін у РФ, то, що говорити про пересічних росіян.

Довідка: Жирков — один із найуспішніших футболістів РФ у Європі, провів кілька сезонів у "Челсі". Зі збірною РФ виграв "бронзу" Євро-2008.

Цікаво, що Жирков фактично підтримав повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Прямо він не говорив про це, однак у грудні 2025 заявив про відмову відвідувати країни Європи. Своє рішення він мотивував тим, що не згоден з позицією європейських держав, які "спонсорують Україну". Крім того, Юрій відомий своїми випадами "побєдобєсія".