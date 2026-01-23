Шпаргалка садівника на лютий: 6 справ, що потрібно зробити вже зараз

З наближенням весни лютий надає садівникам найважливіший період підготовки до сезону, дозволяючи закласти основу майбутнього процвітання.

В останній місяць зими світловий день продовжується. І хоча морози не поспішають йти геть, садівники-городники вже можуть щось зробити для своїх насаджень.

Ось список найнеобхідніших справ, які дозволять з користю провести ці кілька тижнів до весни.

Посів насіння

Щоб стимулювати зростання нових рослин, почніть вирощувати розсаду у приміщенні. Салат, помідори, перець, чилі, салатні культури, капуста калі, горох і цибуля: ці культури в південних регіонах можна навіть сіяти під укриттям, як тільки зійде сніг.

З квітів відмінно підійдуть космея, шавлія і запашний горошок. Якщо в регіонах з м’яким кліматом грунт не замерз і добре дренований, посійте боби, капусту, моркву та пастернак у відкритий грунт під укриттями. В іншому випадку зачекайте до березня.

Пророщування картоплі

Дайте ранній насінній картоплі фору, проростивши її в приміщенні.

Помістіть картоплю очима вгору в коробки для яєць або лотки для розсади на підвіконні в місці, де немає прямого сонячного проміння. Паростки повинні досягти 2 см протягом декількох тижнів, і їх можна висаджувати в ґрунт у березні чи квітні. Для отримання більших бульб видаліть усі паростки, крім трьох-чотирьох.

Обрізання чагарників

Лютий — ідеальний час для стратегічного обрізання. Обрізати треба троянди, клематиси другої та третьої груп, гліцинію та літньоквітучі чагарники, такі як буддлея та гортензія мітловидна. Для поліпшення структури слід підстригти чорну смородину та аґрус .

Листяні живоплоти можна зрізати до того, як птахи починають гніздитися в березні. Весняноквітучі чагарники, такі як форзиція, слід відкласти до закінчення цвітіння, а багаторічні рослини та декоративні трави обрізати для стимулювання нового зростання.

Посадка літньоквітучих цибулин

Щоб насолодитися яскравим літнім цвітінням, почніть вирощувати цибулини у приміщенні. Цибулини лілій можна вирощувати у прохолодному приміщенні чи теплиці. Пересадіть бульби жоржин, що перезимували, в горщики, розмістивши їх у світлому, вологому місці з компостом, наприклад, в теплиці. Для більш раннього цвітіння посадіть бульби гладіолусів у лотки для розсади у світлому, теплому місці, щоб вони зацвіли раніше.

Перевірте захист рослин

У лютому ще можуть бути сильні морози. Огляньте та надійно закріпіть усі засоби захисту рослин, приховавши вразливі екземпляри.

Очистіть садові інструменти

Підготуйтеся до напруженого сезону, очистивши та змастивши всі садові інструменти. Вимийте горщики для посіву насіння та проведіть технічне обслуговування газонокосарки, готуючись до весняного використання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що варто також бути обережним із прибиранням снігу — деяким рослинам це може лише нашкодити.