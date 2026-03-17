Жадан став "ближчим до тіла" і розчулив своїх фанаток (відео)

Письменник порадував шанувальників прочитанням віршів

Сергій Жадан – відомий український письменник, поет, музикант, громадський діяч та військовий. Він активно веде свої соцмережі і цього разу розбурхав фанатів новим відео в Instagram та Threads. У ньому він на камеру читав вірші, але не свої, а легендарної української поетеси Ліни Костенко.

Як видно на відео, Жадан з’явився перед камерою у толстовці з назвою своєї бригади "Хартія". У ньому поет читає вірш "Досвід. Акація". У підписі до публікації він повідомив, що приєднався до флешмобу з прочитання віршів Ліни Костенко.

Приєднуюсь до флеш-мобу #ЛінаЩасливіЖитиПоруч. Любимо Ліну Василівну всією редакцією Радіо Хартія та особовим складом Корпусу. Читайте українську поезію, цінуйте українських поетів — вони роблять мову живою та пластичною написав Жадан

У коментарях до відео почалося бурхливе обговорення як вірша Ліни Костенко, так і самого Жадана і того, як проникливо та красиво він читає її вірші.

Ось що писали користувачі у коментарях до відео з письменником:

Так гарно.

Нагадали солодку акацію мого Приазов’я.

Люблю цю думку: поезія витримує всякий голос, але не кожен голос витримує її. У вашому голосі слова стали жорсткішими, теплішими, ближче до тіла.

Сергій Жадан читає вірші Ліни Костенко? Я просто плачу від захвату.

Я вас обожнюю!

Нехай мед з акації принесе насолоду у ваше життя.

Коментарі під відео Жадана

Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальну Анну Алхім висміяли через невдалий жарти. Вона заявила, що пройшла дубайську війну.