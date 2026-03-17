Жадан став "ближчим до тіла" і розчулив своїх фанаток (відео)

Галина Струс
Сергій Жадан підкорив фанаток новим відео Новина оновлена 17 березня 2026, 16:28
Сергій Жадан підкорив фанаток новим відео. Фото https://www.instagram.com/serhiy_zhadan/

Письменник порадував шанувальників прочитанням віршів

Сергій Жадан – відомий український письменник, поет, музикант, громадський діяч та військовий. Він активно веде свої соцмережі і цього разу розбурхав фанатів новим відео в Instagram та Threads. У ньому він на камеру читав вірші, але не свої, а легендарної української поетеси Ліни Костенко.

Як видно на відео, Жадан з’явився перед камерою у толстовці з назвою своєї бригади "Хартія". У ньому поет читає вірш "Досвід. Акація". У підписі до публікації він повідомив, що приєднався до флешмобу з прочитання віршів Ліни Костенко.

Приєднуюсь до флеш-мобу #ЛінаЩасливіЖитиПоруч. Любимо Ліну Василівну всією редакцією Радіо Хартія та особовим складом Корпусу. Читайте українську поезію, цінуйте українських поетів — вони роблять мову живою та пластичною

написав Жадан

У коментарях до відео почалося бурхливе обговорення як вірша Ліни Костенко, так і самого Жадана і того, як проникливо та красиво він читає її вірші.

Ось що писали користувачі у коментарях до відео з письменником:

  • Так гарно.
  • Нагадали солодку акацію мого Приазов’я.
  • Люблю цю думку: поезія витримує всякий голос, але не кожен голос витримує її. У вашому голосі слова стали жорсткішими, теплішими, ближче до тіла.
  • Сергій Жадан читає вірші Ліни Костенко? Я просто плачу від захвату.
  • Я вас обожнюю!
  • Нехай мед з акації принесе насолоду у ваше життя.
Коментарі під відео Жадана

