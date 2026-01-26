Відлига буде короткою: на Київ насуваються 20-градусні морози, названо дату

Після ожеледиці прийдуть серйозні холоди

Жителів столиці чекають справжні погодні "гойдалки" впродовж найближчого тижня. Після короткої відлиги 27-28 січня в Київ повернуться морози, які можуть досягти -20 градусів вночі.

Сьогодні, 26 січня, у столиці та області хмарно з невеликим снігом та дощем. Синоптики також попередили про ожеледь і оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомив Український гідрометцентр.

Попередження Укргідрометцентру про жовтий рівень небезпечності

За даними метеорологів, вітер в понеділок у Києві та області буде південно-східний, швидкістю 7-12 метрів за секунду. В окремих районах області можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура в Київській області коливається від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла, у самій столиці близько нуля.

На 27 і 28 січня синоптики прогнозують відлигу. Температура підніметься вище нуля, що може призвести до посилення ожеледиці на дорогах.

Разом з тим метеорадари свідчать, що вже з п'ятниці, 30 січня, у столицю повернуться морози. Вночі термометри покажуть до -10 градусів, а вдень буде близько -4. У вихідні дні — суботу та неділю — холоди тільки посиляться.

Прогноз погоди у Києві за даними meteo.ua

Весь наступний тиждень, згідно з даними Мeteo.ua, морози триматимуться на рівні -15 до -20 градусів вночі. Вдень температура не підніматиметься вище -10…-15 градусів морозу.

Нагадаємо, відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав, що потепління супроводжуватиметься опадами. За його словами, спочатку це буде сніг, а з 26 по 28 січня в багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку.

Слід також пам'ятати, що погодні радари та інші метеорологічні сайти можуть бути неточними, адже вони використовують глобальні бази даних та численні моделі. Точніший прогноз погоди можна переглянути на сайті Укргідрометцентру.

