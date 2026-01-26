Україна vs Європа: чому в ЄС виноград кроплять "хімією" в рази частіше, ніж у нас

У різних країнах активно використовуються пестициди для обробки винограду. Залежно від клімату та особливостей сорту кількість обробок може бути різною.

Щоб виростити добрий урожай винограду, потрібен ефективний захист від різних хвороб та від шкідників. За фактом на винограднику активно використовують фунгіциди (препарати від хвороб), інсектициди (від комах), акарициди (від кліщів). Весь цей спектр захисту може бути хімічним, а може бути екологічним.

Отже, скільки разів на рік обробляються виноградники у різних країнах:

Узбекистан, Казахстан 2-4 рази;

Україна (південь країни 4-5 разів, на півночі до 7);

Молдова 7-8 обробок;

Туреччина, Чилі, Австралія, США, Ізраїль 10-12 разів;

країни ЄС, включаючи Грецію, Іспанію, Італію – 13-14 разів.

Залишається запитати, а з якої країни виноград, який продається у супермаркеті?

