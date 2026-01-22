5 правил, без яких виноград не дасть урожаю: поради для початківців

Свіжа ягода, родзинки, соки та домашнє вино – забезпечити цими продуктами всю родину легко. Варто лише посадити кілька саджанців винограду.

Винахідники-початківці часто задають масу питань. Чому хворіє виноград, які основні хвороби, від яких для сонячної ягоди потрібен обов’язковий захист. Як отримати добрий урожай при мінімальних зусиллях?

Якщо хтось думає, що до куща винограду можна підходити тільки в момент збирання врожаю, він глибоко помиляється. Чесно кажучи, в цьому випадку, швидше за все, немає сенсу взагалі підходить до винограду, оскільки і врожаю на ньому не буде, як кажуть, від слова "зовсім".

Отже, є 5 основних правил вирощування столового винограду

Обробки повинні бути профілактичними, тобто їх треба робити до появи хвороби. Мінімальна кількість обробок (від 3 до 5 за сезон) залежить від сорту та регіону зростання. Коли обробляти виноград від хвороб та шкідників: по 5 листу, до цвітіння, після цвітіння, по "гороху" і в період змикання грон. Препарати для обробки винограду треба купувати у перевірених продавців, щоб уникнути неефективних підробок. Ці фунгіциди та інсектициди використовувати треба строго згідно інструкцій, з урахуванням температури та якості води, враховуючи особливості бакової суміші. Не допускаємо перевантаження. Зайві грона видаляємо якомога раніше, щоб кущ не витрачав на них сили. Через перевантаження виноградні лози можуть не визріти і погано перезимувати. Не допускаємо загущеності куща , для чого своєчасно проводимо "зелені" операції, видаляючи зайві пагони та пасинки. Спочатку вибираємо комплексно-стійкі сорти винограду, уникаючи дорогих, але неперевірених новинок.

