Украина vs Европа: почему в ЕС виноград обрызгивают "химией" в разы чаще, чем у нас
В разных странах активно применяются пестициды для обработок винограда. В зависимости от климата и особенностей сорта, количество обработок может быть разным.
Чтобы вырастить хороший урожай винограда, требуется эффективная защита от различных болезней и от вредителей. По факту на винограднике активно используются фунгициды (препараты от болезней), инсектициды (от насекомых), акарициды (от клещей). Весь этот спектр защиты может быть "химическим", а может быть экологическим.
Итак, сколько раз в год обрабатываются виноградники в разных странах:
- Узбекистан, Казахстан 2-4 раза;
- Украина (юг страны 4-5 раз, на севере до 7);
Читайте также: 5 правил, без которых виноград не даст урожая: советы для начинающих
- Молдова 7-8 обработок;
- Турция, Чили, Австралия, США, Израиль 10-12 раз;
- страны ЕС, включая Грецию, Испанию, Италию — 13-14 раз.
Остается спросить, а из какой страны виноград, который продается в вашем супермаркете?
