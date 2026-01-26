Украина vs Европа: почему в ЕС виноград обрызгивают "химией" в разы чаще, чем у нас

В разных странах активно применяются пестициды для обработок винограда. В зависимости от климата и особенностей сорта, количество обработок может быть разным.

Чтобы вырастить хороший урожай винограда, требуется эффективная защита от различных болезней и от вредителей. По факту на винограднике активно используются фунгициды (препараты от болезней), инсектициды (от насекомых), акарициды (от клещей). Весь этот спектр защиты может быть "химическим", а может быть экологическим.

Итак, сколько раз в год обрабатываются виноградники в разных странах:

Узбекистан, Казахстан 2-4 раза;

Украина (юг страны 4-5 раз, на севере до 7);

Молдова 7-8 обработок;

Турция, Чили, Австралия, США, Израиль 10-12 раз;

страны ЕС, включая Грецию, Испанию, Италию — 13-14 раз.

Остается спросить, а из какой страны виноград, который продается в вашем супермаркете?

Вам также может быть интересно: