Украина vs Европа: почему в ЕС виноград обрызгивают "химией" в разы чаще, чем у нас

Автор
Ирина Семчишина
Дата публикации
Автор
Как часто обрабатывают виноградники пестицидами в разных странах
Как часто обрабатывают виноградники пестицидами в разных странах. Фото Коллаж "Телеграфа"

В разных странах активно применяются пестициды для обработок винограда. В зависимости от климата и особенностей сорта, количество обработок может быть разным.

Чтобы вырастить хороший урожай винограда, требуется эффективная защита от различных болезней и от вредителей. По факту на винограднике активно используются фунгициды (препараты от болезней), инсектициды (от насекомых), акарициды (от клещей). Весь этот спектр защиты может быть "химическим", а может быть экологическим.

Итак, сколько раз в год обрабатываются виноградники в разных странах:

  • Узбекистан, Казахстан 2-4 раза;
  • Украина (юг страны 4-5 раз, на севере до 7);

  • Молдова 7-8 обработок;
  • Турция, Чили, Австралия, США, Израиль 10-12 раз;
  • страны ЕС, включая Грецию, Испанию, Италию — 13-14 раз.

Остается спросить, а из какой страны виноград, который продается в вашем супермаркете?

