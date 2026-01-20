Зима ослабит хватку: когда в Харькове ожидают ощутимого потепления до +6

В конце января в городе прогнозируется резкий поворот погоды

В Харькове в ближайшие дни погода все еще будет морозной, но уже достаточно скоро начнет меняться. Уже в конце января температура воздуха постепенно будет подниматься и зима на некоторое время утратит свои позиции.

Когда именно ожидать самое заметное потепление и какая будет погода дальше, написал "Телеграф". Данные взяты с синоптического сайта "Погода.Мета".

Когда город сможет немного согреться после морозов: прогноз

На этой неделе, 20-25 января, в городе сохранятся морозы. В дневное время температура будет колебаться от -7 до -4 градусов, ночью опускаться до -13…10 градусов. Будет преобладать облачная погода, без осадков.

С 26 января синоптическая ситуация изменится. Дневная температура поднимется до 0 градусов, а ночные морозы ослабнут до -7 градусов. Уже 27-28 января днем ожидается +2…+3 градуса, ночью — около +1 градуса, возможны осадки в виде мокрого снега и дождя.

Наиболее заметное потепление прогнозируют в конце месяца. 29-31 января температура днем будет достигать +5…+6 градусов, ночью — +2…+3 градуса. В эти дни сохранится облачная погода, местами с дождями.

В начале февраля теплая погода еще сохранится. 1-2 февраля днем ожидается +4 градуса, ночью — около 0…+1 градуса. После этого температура снова начнет снижаться, и с 3-7 февраля в Харьков вернутся морозы до -3…-1 градусов днем и — 8…-6 градусов ночью.

Погода в Харькове на конец января-начало февраля 2026 года. Фото: "Погода.Мета"

