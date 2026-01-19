Харків приморозить до -18, але потепління вже на порозі: коли температура нарешті підніметься

Антициклон блокує тепле повітря з Європи

Харків'янам не слід очікувати на потепління найближчими днями — місто тримає у полоні потужний антициклон. Температура опускатиметься до мінус 18 градусів, а морозна погода протримається щонайменше до кінця січня.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та сильний північний вітер. Про це повідомляють метеорологічні служби.

До чого готуватись харків'янам найближчими днями

У понеділок, 19 січня в місті буде мінлива хмарність без опадів, на дорогах ожеледиця. Вдень температура опуститься — до -6…-11°. Вітер північний, 5–10 м/с.

20 січня стане трохи тепліше — хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі температура повітря триматиметься на рівні -9…-11°, вдень -6…-10°. Вітер зміниться на північно-західний, 5–10 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця.

Погода у Харкові за даними meteo.ua

21 січня синоптики обіцяють невеликий сніг. Температура залишиться на тому ж рівні — вночі -9…-10°, вдень -6…-10°. Вітер західний, 5–10 м/с, на дорогах ожеледиця.

22–23 січня очікується невеликий сніг та посилення морозів. Температура вночі -12…-13°, вдень -7…-9°.

Найхолодніші дні прогнозуються 24–26 січня. Переважно без опадів, вночі місцями -16…-18°, вдень -11…-13°. Саме у цей період морози будуть найсильнішими.

Коли чекати потепління у Харкові

Різкого підвищення температури найближчими днями чекати не варто, але мороз поступово почне стихати. Так, уже 27-28 січня денна температура у Харкові становитиме мінус 4 градуси. Проте, на зміну сильному морозу можуть прийти опади — на ці дні в місті очікується сніг.

Чому у Харкові так холодно

Над Україною сформувався потужний блокуючий антициклон — поле високого атмосферного тиску, яке не пускає тепліше повітря з Центральної Європи. Там за останній тиждень температура значно піднялася, але до нас ці теплі маси не дістаються.

Попри те, що зараз у Європі досить тепла погода, очікувати, що до нас найближчим часом прийдуть теплі повітряні маси, не варто, пояснила синоптикиня Наталя Птуха.

Вона розповіла, що перенесення повітря у наших широтах відбувається переважно із заходу, з Атлантики, але зараз цей процес заблокований.

На більшості території країни, зокрема у північних, центральних та східних областях, домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном із півночі, зі Скандинавії, але характер погоди залишиться морозним.

