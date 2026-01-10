Не тільки люті морози та снігопади. Погода підготувала українцям ще один неприємний сюрприз

Ці зміни торкнуться майже усіх територій країни

Погода підготувала українцям доволі неприємний сюрприз не тільки у вигляді снігових заметів та лютого морозу, а й високого атмосферного тиску. Подекуди значення перетнуть 1045 одиниць.

Про це свідчать дані порталу Ventusky. За прогнозами синоптиків, з 13 січня і до 20 січня атмосферний тиск поступово зростатиме. Зауважимо, що дані порталу регулярно оновлюються, тому прогноз може змінитись.

Коли українців чекає високий атмосферний тиск

Уже 13 січня показники атмосферного тиску поступово підвищуватимуться. Так майже на всій території країни вони становитимуть 1021 гПа. При цьому стовпчик термометра на півночі сягатиме -21 градуса, а на півдні — до -9 градусів.

Погода в Україні 13 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Далі пікові значення почнуть зростати з 16 січня, коли атмосферний тиск вже становитиме 1038 гПа. В цей період сильні морози в -18 градусів накриють східні області, на решті території буде до -10 градусів.

Погода в Україні 16 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Найбільші показники атмосферного тиску очікуються саме 20 січня. Тоді вони сягнуть 1045 гПа. Стовпчик термометра в цей день коливатиметься від -2 до -10 градусів.

Погода в Україні 20 січня. Фото: скриншот з Ventusky

Зауважимо, що високий атмосферний тиск – це стан, коли тиск повітря перевищує навколишній, що зазвичай пов'язано з холодною погодою взимку. При цьому відзначається зростання кисню, що може підвищувати витривалість, але в метеочутливих людей може виникати головний біль, слабкість, підвищення артеріального тиску та навантаження на серце, оскільки судини звужуються.

