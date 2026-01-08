Мокрий сніг, дощ та морози до -22. Які області України 10-11 січня накриє арктичний холод

Різке похолодання торкнеться практично всієї території країни

На Україну насувається арктичний холод і температура повітря в деяких областях вночі впаде до -19 градусів. Також прогнозуються опади у вигляді дощу та невеликого мокрого снігу.

За даними Укргідрометцентру, у суботу 10 січня нічні морози до -19 ударять у західних областях України, вдень там стовпчики термометра покажуть -12...-10 градусів. Буде хмарно, але без опадів.

У центральній частині України температура повітря вдень опуститься до -10...-6 градусів. У південних областях пройде дощ із мокрим снігом, температура перебуватиме в діапазоні 0…+2 градуси. На сході також випадуть опади, очікується 0-3 градуси.

У неділю, 11 січня, найхолодніше знову буде в західних регіонах. Вночі температура повітря впаде до -22...-20 градусів. Вдень буде трохи тепліше (-13...-11 градусів).

Центральним областям слід підготуватися до денних морозів -12...-10 градусів. Найтепліше очікується на сході країни, де стовпчики термометра покажуть 0…+2 градуси, опадів не прогнозують. У північних областях температура повітря становитиме +1…+4 градуси.

Подібний прогноз передає і сайт Ventusky. Найсильніші морози цими вихідними вдарять у західних областях. У Києві 10 січня вдень температура збережеться -7...-9 градусів, а 11 січня похолодає до -12...-14 градусів.

Зазначимо, що синоптик Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксана Озимків повідомила "Телеграфу", що люті морози накриють більшу частину України через циклон, що рухається із Середземномор’я на північний схід. Через інтенсивні опади збільшиться висота снігового покриву.

