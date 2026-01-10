На Київ насуваються сильні морози. Які дні будуть найхолоднішими, названі дати

З 14 січня нічні морози стануть сильнішими

Січень в Україні видався дуже сніговим та морозним. Наступного тижня сильний холод прийде до Києва, вночі температура повітря досягне -19 градусів.

Згідно з прогнозом сайту Ventusky, з понеділка, 12 січня, погода в Києві залишатиметься морозною. Вночі стовпчики термометра покажуть -15 градусів, а вдень - 11 градусів.

У вівторок і середу, 13-14 січня, нічна температура становитиме -17 градусів, а вдень -12...-13 градусів. Найхолоднішим днем виявиться четвер, 15 січня, коли нічний мороз посилиться до -19 градусів. Денна температура становитиме -10 градусів. Також 15 січня прогнозується снігопад, у решту днів опадів не буде.

Погода в Києві на 12-15 січня

На сайті Укргідрометцентру зазначено, що сильні морози вдарять у Києві в ніч проти 14 січня. Вночі температура повітря становитиме -17...-19 градусів, а вдень відчуватиметься -12...-10 градусів. У столиці очікується хмарна погода, без опадів. Такий самий прогноз і на п’ятницю, 15 січня.

Погода в Києві на 14 січня

А ось згідно з даними Weather, найсильніші морози у Києві очікуються вночі з 12 по 14 січня (-17 градусів), а вдень температура становитиме -11...-12 градусів. У четвер, 15 січня, у столиці вранці прогнозують сніг із перервами, вночі очікується -14 градусів, а вдень -10 градусів.

Погода у Києві з 12 по 15 січня

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними. Раніше ми розповідали, як не впасти на льоду.