Морози до -20°С та кучугури майже в пів метра. Яка погода буде в січні та коли чекати потепління

Аномально низькі температури будуть не тільки на заході

Друга декада січня зустріне Україну арктичним повітрям та сильними морозами, які на півночі та заході сягатимуть -20°С і нижче. Однак вже з 16 січня прогнозується відлига, щоправда, триватиме вона кілька днів.

Про це "Телеграфу" розповів відомий синоптик Ігор Кібальчич. За його словами, з 10 січня Україну чекають температури врази нижчі за норму та значний шар снігового покриву.

"Додатковий ефект, що охолоджує, в приземний шар повітря буде вносити сніговий покрив, висота якого в західних регіонах досягає місцями 35 — 40 см", — каже синоптик.

Він додає, що після 16 січня поступово, починаючи із західних регіонів, почнеться повільне підвищення температури повітря, проте суттєвої та тривалої відлиги все одно не передбачається. Ба більше, з 18 січня очікується розвиток потужного сибірського антициклону, який почне впливати переважно на Лівобережжя України, тож тут період аномально низьких температур триватиме.

Компактний та активний південний циклон зіпсує погоду 11 січня у південних, центральних та східних областях. Тут пройдуть опади у вигляді снігу, на Донбасі та в Криму переважно дощ. Також очікується хуртовина, поривчастий вітер та снігові замети. Водіям та пішоходам слід бути уважними та обережними.

У західних та північних регіонах переважатиме погода без істотних опадів, лише 15 – 16 січня слабко виражені атмосферні фронти із заходу принесуть у вказані райони невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах більшості областей триматиметься ожеледиця.

Які морози накриють Україну

У період з 11 по 15 січня найбільш морозна погода очікується у західних, північних та північно-східних областях. Тут у нічний час стовпчик термометра знижуватиметься до -13…-18 °С, місцями при проясненнях та слабкому вітрі в низинних ділянках місцевості, а також у гірських улоговинах Карпат очікується -19…-24 °С. Вдень температура коливатиметься в діапазоні -7…-14 °С. В інших регіонах нічна температура коливатиметься в діапазоні -7…-12 °С, вдень ​​-2…-8 °С; у Криму та на півдні Одеської області близько 0 °С.

З 16 січня очікується відчутне потепління, яке найбільш вираженим буде у західних та південних областях. Водночас, Лівобережна частина України залишиться з помірними морозами вночі та невеликим мінусом у денний час.

Таким чином, до 19 січня включно середні показники температури виявляться нижчими за норму, з найбільшими відхиленнями у північно-західних регіонах України (див. карту):

Карта температур 19 січня

Додамо, що за даними Укргідрометцентру, з 11 по 15 січня Україну накриють сильні морози. На півночі та заходні вночі термометр може показати до -19 градусів. При цьому на півдні також буде досить холодно — до -9 градусів.

Погода в Україні 11 січня. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 13 січня. Дані: Укргідрометцентр

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Одесі чекати снігу та морозів.