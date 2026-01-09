До -20 градусів. До Львова завітають люті морози уже цими вихідними

Погода готує "сюрприз" для львів'ян

До Львова та області прийшло суттєве похолодання. Арктичні повітряні маси з півночі принесуть сильні морози та ожеледицю на дорогах, що збережуться протягом найближчих вихідних.

Що треба знати:

10-11 січня Львівщину накриє холодне повітря з півночі

У суботу опадів майже не буде, а в неділю можливий невеликий сніг

Через ожеледицю на дорогах у регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності

Цими вихідними, 10-11 січня, синоптичну ситуацію в регіоні визначатиме холодне повітря з північних широт, розповіли в Укргідрометцентрі. Жителям Львівщини варто готуватися до справжньої зими з нічними температурами до -20°C.

Синоптики попередили про різке похолодання у Львові 10-11 січня. Фото: Ventusky

Фото: Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Прогноз на суботу, 10 січня

У суботу погоду зумовить тилова частина циклону, що зараз перебуває над Поліссям. У Львові та області буде хмарно з проясненнями, проте суттєвих опадів не передбачається.

Температура: вночі по області очікується 14-19° морозу, вдень — 8-13° нижче нуля. У Львові вночі термометри покажуть -15…-17°C, вдень — від -9°C до -11°C.

Вітер: північно-західний, помірний (5-10 м/с).

Хмарна погода протримається у Львові 10 січня, без опадів. Фото: Meteofor

Прогноз на неділю, 11 січня

У неділю морозяна погода утримається, проте можливі невеликі опади у вигляді снігу.

Температура: вночі при проясненнях можливе зниження до -20°C, вдень стабільно холодно — 7-12° морозу.

Вітер: північно-західного напрямку, помірний.

11 січня можливий невеликий сніг. Фото: Ventusky

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Протягом 10-11 січня на дорогах Львова та області збережеться ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).

Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними. Раніше ми розповідали, як не впасти на льоду.