До -20 градусів. До Львова завітають люті морози уже цими вихідними
Погода готує "сюрприз" для львів'ян
До Львова та області прийшло суттєве похолодання. Арктичні повітряні маси з півночі принесуть сильні морози та ожеледицю на дорогах, що збережуться протягом найближчих вихідних.
Що треба знати:
- 10-11 січня Львівщину накриє холодне повітря з півночі
- У суботу опадів майже не буде, а в неділю можливий невеликий сніг
- Через ожеледицю на дорогах у регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності
Цими вихідними, 10-11 січня, синоптичну ситуацію в регіоні визначатиме холодне повітря з північних широт, розповіли в Укргідрометцентрі. Жителям Львівщини варто готуватися до справжньої зими з нічними температурами до -20°C.
Прогноз на суботу, 10 січня
У суботу погоду зумовить тилова частина циклону, що зараз перебуває над Поліссям. У Львові та області буде хмарно з проясненнями, проте суттєвих опадів не передбачається.
- Температура: вночі по області очікується 14-19° морозу, вдень — 8-13° нижче нуля. У Львові вночі термометри покажуть -15…-17°C, вдень — від -9°C до -11°C.
- Вітер: північно-західний, помірний (5-10 м/с).
Прогноз на неділю, 11 січня
У неділю морозяна погода утримається, проте можливі невеликі опади у вигляді снігу.
- Температура: вночі при проясненнях можливе зниження до -20°C, вдень стабільно холодно — 7-12° морозу.
- Вітер: північно-західного напрямку, помірний.
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Протягом 10-11 січня на дорогах Львова та області збережеться ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності (жовтий).
Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обережними. Раніше ми розповідали, як не впасти на льоду.