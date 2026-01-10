Не только сильные морозы и снегопады. Погода подготовила украинцам еще один неприятный сюрприз

Эти изменения коснутся почти всех территорий страны.

Погода подготовила украинцам довольно неприятный сюрприз не только в виде снежных заносов и мороза, но и высокого атмосферного давления. Местами значения пересекут 1045 единиц.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, с 13 января и по 20 января атмосферное давление будет постепенно расти. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда украинцев ждет высокое атмосферное давление

Уже 13 января показатели атмосферного давления будут постепенно повышаться. Так, почти на всей территории страны они составят 1021 гПа. При этом столбик термометра на севере будет достигать -21 градуса, а на юге — до -9 градусов.

Погода в Украине 13 января. Фото: скриншот с Ventusky

Далее пиковые значения начнут расти с 16 января, когда атмосферное давление уже составит 1038 ГПа. В этот период сильные морозы в -18 градусов накроют восточные области, на остальной территории будет до -10 градусов.

Погода в Украине 16 января. Фото: скриншот с Ventusky

Наибольшие показатели атмосферного давления ожидаются именно 20 января. Тогда они достигнут 1045 гПа. Столбик термометра в этот день будет колебаться от -2 до -10 градусов.

Погода в Украине 20 января. Фото: скриншот с Ventusky

Заметим, что высокое атмосферное давление – это состояние, когда давление воздуха превышает окружающее, что обычно связано с холодной погодой зимой. При этом отмечается рост кислорода, что может повышать выносливость, но у метеочувствительных людей может возникать головная боль, слабость, повышение артериального давления и нагрузки на сердце, поскольку сосуды сужаются.

