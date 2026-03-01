Спілкується з Лорак та підтримує ЗСУ. Де зараз ексчоловік зрадниці та як змінився (фото)
З Ані Лорак бізнесмен має спільну доньку
Зрадниця України Ані Лорак, яка поскаржилася на проблеми з другим чоловіком-альфонсом, раніше 10 років була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Підприємець засудив війну і зараз мешкає у приватному будинку під Києвом.
Що відомо:
- Ані Лорак 10 років жила у шлюбі з Муратом Налчаджіоглу та народила йому дочку Софію, якій уже 14 років;
- Бізнесмен у 2023 році одружився з українкою Лілією Реус, але через рік пара розлучилася
- Мурат Налчаджіоглу засудив війну, продовжує жити в Україні та підтримує ЗСУ
"Телеграф" вирішив дізнатися, як змінився колишній чоловік зрадниці Ані Лорак та чим займається зараз. Ми з’ясували деякі факти.
Мурат Налчаджіоглу — що про нього відомо
Мурат Налчаджіоглу народився 12 червня 1977 року в Анталії (Туреччина). У середині 2000-х він працював менеджером в одному з турецьких готелів, де й познайомився зі співачкою Ані Лорак. Довгий час вони спілкувалися на відстані, а 2006 року Мурат переїхав до Києва, щоб бути поряд із коханою.
Через три роки пара офіційно зареєструвала шлюб у Києві, а пишне весілля зіграла в Туреччині, запросивши зірок шоубізнесу. Після одруження подружжя зайнялося розвитком бізнесу в Україні: відкривали розважальні заклади, зокрема ресторани та клуб. Також Мурат керував компанією "Ані Лорак Продакшн". Однак у 2019 році їхній шлюб розпався, і після розлучення Налчаджіоглу втратив бізнес у Києві й залишився без частки в компанії.
В інтерв’ю блогеру Богдан Беспалов бізнесмен розповів, що продовжує спілкуватися з колишньою дружиною, оскільки вони мають 14-річну доньку Софію. Дівчинка живе з матір’ю у Москві, але Мурат часто проводить із нею час і виїжджає на відпочинок за кордон. За його словами, політичні теми у спілкуванні з Лорак та донькою він не порушує.
Ми маємо спільну дитину, тому ми ніколи не обговорюємо політику. Перші два дні (після початку повномасштабної війни — прим. авт.) обговорювали, але з дитиною ніколи не обговорюємо політику. Вона сама все розуміє. Вона (Ані Лорак) мовчить, бо це завжди дає спокійне життя
Де зараз Мурат Налчаджіоглу і чим займається
Мурат Налчаджіоглу з 2017 року обіймає посаду генерального директора компанії "Farmasi Україна" та продовжує розвивати бізнес у нашій країні. У соцмережах він називає себе "турецьким бізнесменом з українською душею".
На відміну від колишньої дружини Ані Лорак підприємець публічно засудив дії російської армії. В інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову він розповів, що 24 лютого 2022 року знаходився у власному будинку за 19 кілометрів від Києва і саме там почув перші вибухи. Перші дві доби Мурат разом із близькими залишався вдома, проте, коли ситуація загострилася, вони виїхали з Київської області. Спочатку вони дісталися Чернівців, а потім попрямували до кордону з Румунією. Після евакуації рідних бізнесмен ще кілька днів повертався до кордону, допомагаючи іншим українцям виїхати у безпечні місця.
Я пам’ятаю ті чотири дні, коли щодня їздив 300 кілометрів туди-назад, не спав і забирав людей
У соцмережах Налчаджіоглу активно підтримує Україну та передає допомогу армії, хоча наголошує, що не прагне цього афішувати.
Щодо особистого життя, у 2023 році Мурат одружився з українкою Лілією Реус, проте вже через рік подружжя офіційно розлучилося. У лютому 2025 року в медіа з’являлася інформація, що колишні партнери продовжують підтримувати спілкування.
