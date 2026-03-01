Спілкується з Лорак та підтримує ЗСУ. Де зараз ексчоловік зрадниці та як змінився (фото)

З Ані Лорак бізнесмен має спільну доньку

Зрадниця України Ані Лорак, яка поскаржилася на проблеми з другим чоловіком-альфонсом, раніше 10 років була одружена з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Підприємець засудив війну і зараз мешкає у приватному будинку під Києвом.

Що відомо:

Ані Лорак 10 років жила у шлюбі з Муратом Налчаджіоглу та народила йому дочку Софію, якій уже 14 років;

Бізнесмен у 2023 році одружився з українкою Лілією Реус, але через рік пара розлучилася

Мурат Налчаджіоглу засудив війну, продовжує жити в Україні та підтримує ЗСУ

"Телеграф" вирішив дізнатися, як змінився колишній чоловік зрадниці Ані Лорак та чим займається зараз. Ми з’ясували деякі факти.

Мурат Налчаджіоглу — що про нього відомо

Мурат Налчаджіоглу народився 12 червня 1977 року в Анталії (Туреччина). У середині 2000-х він працював менеджером в одному з турецьких готелів, де й познайомився зі співачкою Ані Лорак. Довгий час вони спілкувалися на відстані, а 2006 року Мурат переїхав до Києва, щоб бути поряд із коханою.

Мурат Налчаджіоглу переїхав до України у 2006 році

Через три роки пара офіційно зареєструвала шлюб у Києві, а пишне весілля зіграла в Туреччині, запросивши зірок шоубізнесу. Після одруження подружжя зайнялося розвитком бізнесу в Україні: відкривали розважальні заклади, зокрема ресторани та клуб. Також Мурат керував компанією "Ані Лорак Продакшн". Однак у 2019 році їхній шлюб розпався, і після розлучення Налчаджіоглу втратив бізнес у Києві й залишився без частки в компанії.

Мурат та Ані Лорак прожили у шлюбі 10 років

В інтерв’ю блогеру Богдан Беспалов бізнесмен розповів, що продовжує спілкуватися з колишньою дружиною, оскільки вони мають 14-річну доньку Софію. Дівчинка живе з матір’ю у Москві, але Мурат часто проводить із нею час і виїжджає на відпочинок за кордон. За його словами, політичні теми у спілкуванні з Лорак та донькою він не порушує.

Ми маємо спільну дитину, тому ми ніколи не обговорюємо політику. Перші два дні (після початку повномасштабної війни — прим. авт.) обговорювали, але з дитиною ніколи не обговорюємо політику. Вона сама все розуміє. Вона (Ані Лорак) мовчить, бо це завжди дає спокійне життя Мурат Налчаджіоглу

Мурат Налчаджіоглу разом із дочкою Софією

Де зараз Мурат Налчаджіоглу і чим займається

Мурат Налчаджіоглу з 2017 року обіймає посаду генерального директора компанії "Farmasi Україна" та продовжує розвивати бізнес у нашій країні. У соцмережах він називає себе "турецьким бізнесменом з українською душею".

Як виглядає Мурат Налчаджіоглу

На відміну від колишньої дружини Ані Лорак підприємець публічно засудив дії російської армії. В інтерв’ю блогеру Богдану Беспалову він розповів, що 24 лютого 2022 року знаходився у власному будинку за 19 кілометрів від Києва і саме там почув перші вибухи. Перші дві доби Мурат разом із близькими залишався вдома, проте, коли ситуація загострилася, вони виїхали з Київської області. Спочатку вони дісталися Чернівців, а потім попрямували до кордону з Румунією. Після евакуації рідних бізнесмен ще кілька днів повертався до кордону, допомагаючи іншим українцям виїхати у безпечні місця.

Я пам’ятаю ті чотири дні, коли щодня їздив 300 кілометрів туди-назад, не спав і забирав людей колишній чоловік Ані Лорак

Мурат Налчаджіоглу є співвласником компанії "Farmasi"

У соцмережах Налчаджіоглу активно підтримує Україну та передає допомогу армії, хоча наголошує, що не прагне цього афішувати.

Мурат Налчаджіоглу підтримує ЗСУ

Щодо особистого життя, у 2023 році Мурат одружився з українкою Лілією Реус, проте вже через рік подружжя офіційно розлучилося. У лютому 2025 року в медіа з’являлася інформація, що колишні партнери продовжують підтримувати спілкування.

Мурат Налчаджіоглу та Лілія Реус

