Джим Керрі помер і його замінив двійник? Свіжі фото актора наробили шуму у мережі

"Нове обличчя" актора викликала хвилю обговорень

Голлівудський комедійний актор Джим Керрі, який раніше відкрито визнавав боротьбу з депресією, вразив фанатів змінами у зовнішності. Зірка фільму "Маска" з’явилася на церемонії вручення премії "Сезар" у Парижі, і його нові фотографії миттєво викликали бурхливе обговорення у мережі.

Що відомо:

Актору Джиму Керрі нещодавно виповнилося 64 роки й він сильно змінився зовні, стурбувавши шанувальників

Нові фотографії зірки Голлівуду з Парижа викликали багато галасу, фанати почали будувати здогади про його смерть та "підміну"

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як зараз виглядає комедійний актор і що відомо про його зміни у зовнішності. Ми дізналися, що із цього приводу думають шанувальники його творчості.

Як зараз виглядає Джим Керрі

Відомого актора Джима Керрі люблять мільйони глядачів по всьому світу завдяки шикарним ролям у фільмах "Маска", "Ейс Вентура", "Шоу Трумана", "Брюс Всемогутній" та багатьох інших. Джим продовжує зніматися в кіно, але на публічних заходах з’являється дуже рідко.

Джим Керрі у грудні 2024 року, Фото: Getty Images

У січні 2026 року зірці Голлівуду виповнилося 64 роки. Останні його появи активно обговорюються, оскільки актор сильно змінився зовні. Ще в листопаді 2025 року багато хто говорив, що Керрі зробив собі підтяжку повік і численні уколи ботокса.

Як зараз виглядає Джим Керрі, Фото: Getty Images

Днями актор з’явився на 51-й церемонії вручення премії "Сезар" у Парижі, де отримав почесну нагороду. Але фотографії із заходу налякали фанатів. Багато хто зазначив, що на них не Джим Керрі, а його двійник, оскільки актор виглядає зовсім інакше.

Джим Керрі сильно змінився зовні, Фото: Getty Images

У мережі Threads обговорюють, що змінилося не тільки обличчя Джима Керрі, але навіть його колір очей та поведінка. Деякі шанувальники припустили, що легендарний актор помер, а замість нього на публіку вийшов двійник:

"Зазвичай я не піддаюся цим божевільним чуткам про те, що знаменитостей нібито підмінюють або щось у цьому роді… але це просто приголомшує;

"Це зовсім не Джим. Не звучить як він, не говорить як він, не рухається як він. Жодної звичної манери чи жарту Джима. З ним що щось зробили?";

"Спочивай з миром, легенда";

"Навіть колір очей не збігається".

"Він помер давно після того, як говорив про торгівлю дітьми".

Один із користувачів поділився фотографією, як Керрі виглядає у 63 роки й зараз, зазначивши, що людина не може так зміниться лише за один рік.

Інші користувачі не вірять у "підміну" і пишуть, що це Джим Керрі, просто актор переборщив з ботоксом:

"Ні, це безумовно він. Подивіться інші фотографії з заходу — автор посту спеціально обрав ті, де він виглядає незвично. Очевидно, що він просто зробив деякі косметичні процедури";

"Одна з ознак того, що це точно він, — люди насправді не підмінюють знаменитостей дублерами";

"Джиму 64 роки, він уже на пенсії із соціального забезпечення, дайте йому спокій";

"Схоже, що він робив підтяжку повік, ботокс і приймає якісь пігулки".

"Телеграф" писав раніше, як виглядає і чим живе сьогодні зірка "Один удома" Маколей Калкін. "Маленький" Кевін уже сам виховує дітей.