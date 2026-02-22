Схуд на 10 кг заради ролі і одружився з "ворогом": що відомо про актора з "Дрібного пташеня" Текучєва

Нещодавно в актора народився первісток

Павло Текучєв — український актор театру та кіно, відомий за ролями в телевізійних драмах і детективних серіалах українського виробництва, який знявся у новому серіалі на телеканалі СТБ "Дрібне пташеня". Він має професійну акторську освіту і багаторічний досвід зйомок у багатосерійних проєктах.

Що варто знати

Популярний актор Павло Текучєв зіграв у новому серіалі "Дрібне пташеня", а також в лютому відбулася прем'єра фільму "Вічник"

Для останньої ролі він схуд на 10 кілограмів

Вже шість років артист щасливий у шлюбі з колегою по театру, хоча їхні стосунки починалися із взаємної антипатії

Текучєв закінчив театральний університет у 2017-му році, а після цього влаштувався у Національний академічний театр імені Лесі Українки, де грав у виставах. Зокрема, "Острів скарбів", "Поромник", "Для домашнього вогнища" та інших.

Павло Текучєв. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

На початку кар'єри Текучєв брав участь у телевізійних проєктах різного формату — від мелодрам до кримінальних історій. Згодом його стали запрошувати до більш рейтингових стрічок. Зокрема, Павло у 2013-му році знявся у серіалі "Нюхач". У 2017-му — у проєкті "Спокуса" разом із Ксенією Мішиною, Мілою Сивацькою та Ольгою Сумською.

Кадр з серіалу "Нюхач". Фото: kino-teatr

Проте любов телеглядачів Павло Текучєв здобув після участі в таких мегапопулярних серіалах як "Коп з минулого". У 2024 році він знявся у серіалі "Ліки від минулого, який був успішним. Також актор з'явився у повнометражному фільмі "Коли ти вийдеш заміж?", серіалі "Зворотний напрямок", а також брав участь у благодійному спецвипуску "Танців зі зірками", де танцював із Анною Кареліною.

Актори серіалу "Зворотний напрямок". Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

Із останніх ролей Павла — у фільмі "Вічник", який вийшов у прокат у лютому 2026 року та у серіалі "Дрібне пташеня", прем'єра якого відбулася 21 лютого. Для першої з вищевказаних ролей, Текучєв схуд на 10 кг.

Особисте життя Павла Текучєва

Відомо, що Павло одружений зі своєю колегою Ангеліною, акторкою театру імені Лесі Українки. У стосунках вони перебувають вже 6 років. Проте коли вони познайомилися, ненавиділи один одного, про що він розповідав в інтерв'ю "1+1".

"Спочатку ми, чесно кажучи, навіть трохи ненавиділи одне одного — як часто буває, коли люди ще недостатньо знайомі. А потім усе різко змінилося. Мені подобається, що наша історія вийшла такою нестандартною. У цьому є якась особлива магія, і це, мені здається, найцікавіше", — зізнавався Текучєв

У 2025 році пара вперше стала батьками — у них народився син, і цей момент Павло називає найщасливішим у житті. Актор часто ділиться милими знімками сина, а також теплими фото з дружиною.

Павло Текучєв із дружиною та сином. Фото: instagram.com/pavlo_tekuchev

