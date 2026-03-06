"Було погано, стало гірше": новий логотип "Караоке на Майдані" висміяли у мережі (фото)

Шоу повернуть із благодійною метою

Телеканалу "ТЕТ" повертає на екрани популярне шоу "Караоке на Майдані", яке стало трампліном у кар’єрі для Віталія Козловського та інших зірок. З цієї нагоди канал вирішив освіжити логотип передачі, але в мережі не оцінили таку ідею.

У Threads канал опублікував фотографію, показавши старий та оновлений логотип шоу "Караоке на Майдані". Суттєво він не змінився, нова версія просто виглядає яскравішою, а літери стали більшими й іншого шрифту.

Шоу "Караоке на Майдані" змінило логотип — реакція українців

Незабаром на телеекрани повернеться музичне шоу "Караоке на Майдані", яке закрилося 2019 року. Проєкт вирішили відродити із благодійною метою — зібрати допомогу для підтримки реабілітаційного центру "Титанові".

"Караоке на Майдані" оновило логотип

Українцям телеканал "ТЕТ" презентував оновлений логотип. У новій версії додалося більше оранжево-рожевих кольорів, які виглядають насиченими, а центральна частина диска стала більшою. Дизайнери змінили також шрифт та розмір літер, тепер їх стали краще видно.

Однак багатьом користувачам мережі такий варіант припав не до смаку, хоча вони відзначили, що оновлений логотип краще читається:

"ДО було краще";

"Добре хоч стрілочкою показали, де оновлений логотип";

"Поверніть старий";

"Новий дизайн краще читається, але у старому букви були з якимсь вайбом";

"Було погано, стало гірше".

Але деяким коментаторам сподобалася нова версія логотипа:

"Точно вартувало оновлення, а й свою "народність" зберігає";

"Тепер очі не треба тужити, щоб прочитати".

