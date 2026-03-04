Вигідна пропозиція в "АТБ" на популярний твердий сир: на якому бренді можна зекономити майже 40 грн

Знижки триматимуться до 10 березня

У мережі "АТБ" діє акція на тверді сири від Комо. До 10 березня їх можна придбати зі знижкою 36%, що дозволяє зекономити кілька десятків гривень на кожній упаковці.

Які саме позиції беруть участь у пропозиції та які встановлені ціни, можна подивитись у магазині. Детальніше про знижки написав "Телеграф".

Що можна купити в "АТБ" з молочки

Зокрема, сир твердий 150 г "Комо Горіховий" 50% з волоським горіхом можна придбати за 65,90 гривень замість 103,70 гривень. "Комо Вершковий" 50% у флоу-пакуванні коштує 57,90 гривень замість 90,90 гривень. Також за 57,90 гривень продається сир "Комо Сметанковий" 50%, тоді як його звичайна ціна становить 90,90 гривень. Аналогічна акційна ціна — 57,90 гривень — встановлена і на сир "Комо Чеддер" 50% у флоу-пакуванні замість 90,90 гривень без знижки.

Пропозиція діє обмежений час — до 10 березня включно. Тож покупці мають можливість придбати твердий сир для щоденного раціону або святкового столу за значно нижчою ціною.

Що купити в "АТБ" зі знижками до 36%. Фото: скріншот з магазина

