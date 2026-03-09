Майже вдвічі дешевше: у "Сільпо" знизили ціну на популярний засіб для прання

"Телеграф" порівняв ціни в інших магазинах

У супермаркетах "Сільпо" діє вигідна пропозиція для тих, хто регулярно купує засоби для прання. Один із популярних брендів зараз можна придбати майже вдвічі дешевше, ніж зазвичай.

Скільки саме можна заощадити та на якому товарі, дізнався "Телеграф".

Йдеться про Perwoll для темних та чорних речей, 1 літр. У "Сільпо" на цей засіб діє 46% знижки. Тепер його можна купити за 199 гривень, тоді як звичайна ціна становить 369 гривень. Акція триватиме до 11 березня включно, тому у покупців ще є час скористатися вигідною пропозицією.

Цінник на побутову хімію. Фото: Сільпо

Для порівняння, в інших магазинах ціна на цей самий товар вища. Наприклад, на "Rozetka" засіб зі знижкою коштує 207 гривень, а без неї — 360 гривень. У мережі "Фора" цінник сягає 379 гривень без акцій. Водночас в "Auchan" його продають за 215 гривень зі знижкою, тоді як звичайна ціна становить 244,30 гривень.

Таким чином, наразі саме "Сільпо" пропонує одну з найвигідніших цін на Perwoll для темних та чорних речей.

