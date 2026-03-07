Встигніть купити до свята: в АТБ впали ціни на 50% на популярні цукерки

Цукерки можуть стати чудовим подарунком до свята

У зв'язку з наближенням свята 8 березня в мережі супермаркетів "АТБ" діють дуже вигідні знижки на шоколадні цукерки. Акційні товари можна купити зі знижкою до 50%.

Пропозиція дійсна лише до 10 березня. "Телеграф" розповість, які саме солодощі беруть участь в акції та скільки вони тепер коштують.

Які цукерки підпадають під знижки

Цукерки Рошен "Київ Вечірній" (176 г) зараз можна придбати за 179.90 гривні замість 360.90 гривень за 1 коробку. Таким чином знижка складає 50%.

Цукерки Рошен "Київ Вечірній"

Цукерки Рошен "Roshen Chocolateria шоколадні та пралінові" (194 г) зараз можна придбати також за 179.90 гривні замість 360.90 гривень за 1 коробку. Знижка складає також 50%.

Цукерки Roshen Chocolateria шоколадні та пралінові

Цукерки Рошен "Assortment Classic чорний шоколад" (154 г) зараз можна придбати за 94.90 гривні замість 179.90 гривень за 1 коробку. Знижка на товар складає 47%.

Цукерки Рошен Assortment Classic чорний шоколад

Цукерки Рошен "Assortment Elegant молочний шоколад" (145 г) можна придбати також за 94.90 гривні замість 179.90 гривень за 1 коробку. Знижка на товар складає також 47%.

Цукерки Рошен Assortment Elegant молочний шоколад

Акційна пропозиція дає можливість заощадити значну сумму та водночас придбати для себе або близьких смачні солодощі. А в світлі наближення свята 8 березня, шоколадні цукерки можуть стати чудовим доповненням до привітань та подарунків.

