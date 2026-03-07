Випередив понад 30 країн світу: як виглядає супермаркет "Сільпо", який виграв найпрестижнішу премію
У 2026 році журі вибирало переможців серед 122 проєктів з 30 країн світу
Супермаркет мережі "Сільпо" переміг в одній із найпрестижніших світових премій у сфері рітейл-дизайну – EuroShop RetailDesign Award 2026. Це перша нагорода, здобута Україною в цьому конкурсі.
Супермаркет, що здобув перемогу, був відкритий у Львові в колаборації з українським кіберспортивним клубом NAVI. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Сільпо" в Telegram.
Що потрібно знати:
- Супермаркет "Сільпо" вперше виграв одну з найпрестижніших премій
- Дизайн розроблявся у співпраці з кіберспортивним клубом NAVI
- Концепція цього супермаркету занурює відвідувачів у світ кіберкультури
"Супермаркет "Сільпо" у стилі кіберкультури переміг на одній із найпрестижніших світових премій у сфері ритейл-дизайну – EuroShop RetailDesign Award 2026 у категорії Food. Це перша нагорода, яку здобула Україна в цьому конкурсі, чим ми дуже пишаємося", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цю премію вручають раз на три роки. Церемонія проходить під час EuroShop – найбільшої у світі виставки індустрії роздрібної торгівлі, що проходить у Дюссельдорфі.
"Цього року журі вибирало переможців серед 122 проєктів із 30 країн світу. Супермаркет "Сільпо", що здобув перемогу, відкрили у колаборації з кіберспортивним клубом NAVI (Natus Vincere) у Львові в жовтні 2024 року. Концепція цього супермаркету занурює клієнтів у світ кіберкультури: від перших комп’ютерів до сучасного кіберспорту. Пишаємося роботою команди та крокуємо до нових перемог цього року!", — вказано у повідомленні.
