Успейте купить к празднику: в АТБ упали цены на 50% на популярные конфеты

Конфеты могут стать отличным подарком к празднику

В связи с приближающимся праздником 8 марта в сети супермаркетов "АТБ" действуют очень выгодные скидки на шоколадные конфеты. Акционные товары можно купить со скидкой до 50%.

Предложение действительно лишь до 10 марта. "Телеграф" расскажет, какие именно сладости принимают участие в акции и сколько они теперь стоят.

Какие конфеты подпадают под скидки

Конфеты Рошен "Киев Вечерний" (176 г) сейчас можно приобрести за 179.90 гривен вместо 360.90 гривен за 1 коробку. Таким образом скидка составляет 50%.

Конфеты Рошен "Киев Вечерний"

Конфеты Рошен "Roshen Chocolateria шоколадные и пралиновые" (194 г) сейчас можно приобрести также за 179.90 гривен вместо 360.90 гривен за 1 коробку. Скидка составляет также 50%.

Конфеты Roshen Chocolateria шоколадные и пралиновые

Конфеты Рошен "Assortment Classic черный шоколад" (154 г) сейчас можно приобрести за 94.90 гривны вместо 179.90 гривен за 1 коробку. Скидка на товар составляет 47%.

Конфеты Рошен Assortment Classic черный шоколад

Конфеты Рошен "Assortment Elegant молочный шоколад" (145 г) можно приобрести также за 94.90 гривны вместо 179.90 гривен за 1 коробку. Скидка на товар составляет также 47%.

Конфеты Рошен Assortment Elegant молочный шоколад

Акционное предложение дает возможность сэкономить значительную сумму и приобрести для себя или близких вкусные сладости. А в свете приближающегося праздника 8 марта, шоколадные конфеты могут стать отличным дополнением к поздравлениям и подаркам.

