Мінус 240 грн лише на одному товарі: що встигнути купити в "АТБ" до 8 березня зі знижками до майже 50%
Серед продуктів будуть сир та креветки
До 8 березня в мережі супермаркетів "АТБ" діють вигідні знижки на популярні продукти, які стануть у пригоді для святкового столу.
Покупці можуть суттєво заощадити на солодощах, сирах, морепродуктах та інших смаколиках. "Телеграф" підготував список.
Ось добірка акційних товарів:
- Морозиво 0,55 кг "Monaco Dessert" — 119,90 грн (-110,00 грн, 47%)
- Цукерки 352 г Roshen "Київ Вечірній" — 289,90 грн (-238,00 грн, 45%)
- Сир м’який 175 г De Luxe Cream Cheese — 57,90 грн (-31,00 грн, 35%)
- Сир "President Камамбер" 120 г — 74,50 грн (-40,1 грн, 34%)
- Креветки 0,9 кг (варено-морожені) — 180,90 грн (-79 грн, 30%)
- Ікра імітована — 50,90 грн (-43,00 грн, 45%)
- Рулет зі свинини (ваговий) — 289,89 грн/кг (-137,86 грн, 32%)
- Вафельні трубочки Lumar — 63,80 грн (-29,0 грн, 31%)
- Сир "Gouda" 150 г — 63,90 грн (-29,0 грн, 31%)
- Цукерки трюфель De Luxe 200 г — 104,90 грн (-45,0 грн, 30%)
Акція на деякі товари діє до 3 березня, тож саме час підготуватися до свята та придбати улюблені продукти за приємними цінами.
