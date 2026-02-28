Встигніть купити ці товари в "АТБ" за хорошою знижкою: список з 5 продуктів

Акція діє обмежений час

Магазин "АТБ" традиційно підготував для своїх покупців приємні сюрпризи до вихідних. У рамках щотижневих акцій мережа супермаркетів значно знизила ціни на популярні продукти харчування, напої та десерти.

Цього разу знижки сягають майже 50%, що дозволяє суттєво зекономити на базовому продуктовому кошику та ласощах. "Телеграф" розповість детальніше.

Ікра CAPS FOOD (імітована, 250 г). Вартість знизили на 45%, тож замість 93.90 грн упаковка тепер коштує 50.90 грн .

Вартість знизили на 45%, тож замість 93.90 грн упаковка тепер коштує . Крабові палички "Водний світ" (250 г). Продукт здешевшав на 42%, і зараз його можна придбати за 49.90 грн замість 86.50 грн.

Продукт здешевшав на 42%, і зараз його можна придбати за замість 86.50 грн. Морозиво "Три Ведмеді" Love&Berries (150 г). На цей десерт діє знижка 47%, що дозволило знизити ціну з 65.90 грн до 34.90 грн .

На цей десерт діє знижка 47%, що дозволило знизити ціну з 65.90 грн до . Напій "Живчик" з яблучним соком (1,15 л). Популярний напій став доступнішим на 40% і коштує всього 22.50 грн .

Популярний напій став доступнішим на 40% і коштує всього . Зелений чай Graff з манго та лічі (20 ф/п). Ціна впала на 43% — тепер упаковка коштує 45.50 грн замість 80.90 грн.

Встигніть скористатися цими цінами до 3 березня, поки товар є в наявності на полицях.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" можна дешево придбати масло.