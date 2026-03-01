Майже 30 грн економії: у "Форі" обвалили ціну на рис

Акційний період обмежений

Рис — це один із найбільш базових та популярних продуктів у раціоні українців, який цінують за поживність та універсальність у приготуванні. Саме зараз його можна придбати за хорошою ціною у мережі супермаркетів "Фора".

"Телеграф" дослідив сайт магазину. Ми розповімо, скільки коштує рис Рідні традиції" (довгозернистий пропарений).

Наразі в мережі магазинів "Фора" діє масштабна акція на рис. Завдяки спеціальній пропозиції, вартість упаковки вагою 1 кг знизилася майже вдвічі.

Якщо раніше цей товар коштував 68,90 грн, то зараз його можна придбати всього за 39,90 грн, що відповідає знижці у -42%. Пропарений рис особливо цінується господинями за те, що він завжди виходить розсипчастим і зберігає більше корисних речовин після обробки.

Покупцям варто поспішити, адже акційний період обмежений. Згідно з даними маркетплейсу, вигідна пропозиція діє з 26 лютого по 4 березня 2026 року. Товар уже в наявності на полицях магазинів, а також доступний для замовлення через онлайн-платформи мережі. Можна суттєво заощадити на продуктах першої потреби.

Раніше "Телеграф" писав, на яких 5 популярних продуктах можна зекономити у "Фора".