Часовий глухий кут: ось чому Україна досі переводить годинники

Пояснення вас може здивувати

Переведення годинників в Україні у 2026 році знову триватиме. Хоча згідно із законопроєктом №4201, за який проголосували депутати, ми мали б відмовитися від цієї традиції.

"Телеграф" розповість, чому в Україні і досі переводять стрілки годинника.

Що пішло не так із законом про переведення годинників

Нагадаємо, у липні 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201, який мав назавжди скасувати перехід на літній час. Автори ініціативи наголошували, що постійний "зимовий час" (UTC+2) природний для 95% території України, а відмова від стрибків у часі позитивно вплине на здоров’я громадян.

Законопроєкт №4201

Однак, щоб закон набув чинності, його мав підписати Президент. Станом на весну 2026 року підпис під документом так і не з’явився.

Оскільки Володимир Зеленський не наклав вето, але й не підписав закон, юридично продовжує діяти постанова Кабінету Міністрів від 1996 року, яка і зобов'язує нас крутити стрілки двічі на рік.

За інформацією BBC News Україна, президент України не збирається його підписувати, бо нібито в цьому "побачили мільярдні збитки". За словами одного з джерел, вето не використали, щоб "не ображати" спікера парламенту Руслана Стефанчука, адже це був його законопроєкт.

Нардеп Олексій Мовчан у коментарі "Телеграфу" пояснив справжні причини збереження практики переведення годинників в Україні, виділивши кілька ключових факторів:

Економічна вигода: Головною причиною є економія електроенергії. В умовах дефіциту потужностей в енергосистемі сезонний перехід дозволяє максимально використовувати світловий день і зменшувати витрати на освітлення.

Географічні особливості: Україна розташована у трьох природних часових поясах (від Закарпаття до сходу Луганщини). Відмова від переведення призвела б до того, що в одній частині країни сонце сходило б занадто рано, а в іншій — занадто пізно, що незручно для населення.

Пріоритет здорового глузду над політикою: Попри бажання політично дистанціюватися від РФ (адже літній час в Україні збігається з часом у Москві), економічні розрахунки та географічні реалії виявилися вагомішими за політичні амбіції.

Коли переводимо годинники у 2026 році

Цього року традиція залишається незмінною. Нас чекають два переходи:

На літній час. У ніч з суботи на неділю, 29 березня 2026 року о 03:00 стрілки годинника потрібно перевести на одну годину вперед. Спатимемо на годину менше, зате вечори стануть світлішими.

На зимовий час. В останню неділю жовтня, 25 жовтня 2026 року о 04:00 ранку стрілки повернуться на одну годину назад.

