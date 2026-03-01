Мінус 40% на "трикутники": у "Сільпо" розпродають елітний шоколад за хорошою ціною

Шоколад, який вирізняється своєю унікальною трикутною формою та високою якістю інгредієнтів, став значно доступнішим для українських покупців

Для справжніх поціновувачів вишуканих десертів з’явилася чудова нагода поповнити свої запаси. У мережі супермаркетів "Сільпо" суттєво знизили ціну на преміальний імпортний шоколад бренду Toblerone.

"Телеграф" дослідив ціни на популярний шоколад. Ми розповімо, скільки він коштує на початку березня.

Скільки тепер коштує делікатес у "Сільпо"

Згідно з даними мережі "Сільпо", вартість 100-грамової плитки Toblerone знизилася на 40%. Зокрема, акційна пропозиція діє на такі позиції:

Шоколад молочний Toblerone з нугою, медом та мигдалем (класичний жовтий дизайн);

з нугою, медом та мигдалем (класичний жовтий дизайн); Шоколад молочний Toblerone з родзинками та медово-мигдальною нугою (у фіолетовому пакуванні).

До розпродажу ціна за одиницю товару складала 134,00 грн, проте зараз делікатес можна придбати всього за 79,99 грн. Таким чином, покупці можуть зекономити понад 50 гривень на кожній плитці.

Варто зазначити, подібні знижки на імпортні делікатеси зазвичай пов'язані з кількома факторами. По-перше, мережа прагне зробити преміальні товари доступними для ширшого кола споживачів, підвищуючи лояльність клієнтів у святковий чи передсвятковий період. По-друге, це частина стратегії швидкого оновлення асортименту на полицях, щоб забезпечити покупцям доступ до найсвіжіших партій товару, які щойно надійшли з Європи.

