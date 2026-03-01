Суперзнижки у "Сільпо": ці 12 популярних продуктів можна купити набагато дешевше

Щотижневі знижки на деякі продукти дозволять економити та пробувати новинки за привабливими цінами

У відомій українській мережі супермаркетів "Сільпо" діють вигідні знижки на деякі продукти у рамках акції "цінотижики". Можна вигідно купити м’ясо, ковбасу, молочні продукти, фрукти та багато іншого.

Що потрібно знати:

"Цінотижики" – товари зі знижками, які оновлюються щотижня з четверга до середи

Акція на товари триватиме до 4 березня, потім список продуктів буде оновлено

Супермаркети можуть влаштовувати подібні акції одразу з кількох причин

У цьому матеріалі " Телеграф " розповідає про 12 товарів, які у "Сільпо" продають за знижкою прямо зараз. Акція діятиме до 4 березня.

Філе куряче "Епікур" охолоджене 100 г – 18,90 грн. замість 27,40 грн. (Знижка 31%)

Мандарини, Іспанія 100 г – 14,90 грн замість 16,90 грн (Знижка 12%)

Хліб "Київхліб" тостовий нарізний 350 г – 23,99 грн. замість 30,29 грн. (Знижка 21%)

Яблуко Фуджи 100 г – 4,69 грн замість 5,99 грн (Знижка 22%)

Нагетси "Ходорівський м’ясокомбінат" заморожені 390 г – 74,99 грн замість 129,00 грн (Знижка 42%)

Куряче філе зі стегна 100 г – 17,90 грн замість 24,04 грн (Знижка 26%)

Сир плавлений Ферма "Дружба" 35% брикет 70 г – 15,99 грн замість 30,59 грн (Знижка 48%)

Грейпфрут 100 г – 7,00 грн

Кабаносі Дмитрук Delicate курячі 80 г – 49,99 грн замість 82,99 грн (Знижка 40%)

Ковбаса "Глобино" "Мортаделька" білкова 400 г — 79,99 грн замість 159,00 грн (Знижка 50%)

Молоко ультрапастеризоване "Молокія" Ультра 2,5% 900 г – 34,99 грн замість 59,99 грн (Знижка 42%)

Ряжанка "Ферма" 3,2% 840 г – 59,99 грн замість 78,99 грн (Знижка 24%)

Знижки у "Сільпо" у березні 2026. Скріншот: silpo.ua

Знижки у "Сільпо" у березні 2026. Скріншот: silpo.ua

"Цінотіжі" – це товари зі знижками. Вони з’являються щотижня з четверга по середу у супермаркетах "Сільпо", на сайті silpo.ua та у додатку "Сільпо". Акція діє за наявності товару у супермаркеті. Поточна акція проводиться з 19 до 25 лютого.

Чому продукти продають із знижкою?

Є кілька основних причин, через які супермаркети роблять привабливі акції для покупців:

Звільнення полиць для нових поставок. Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце.

Магазини отримують свіжі партії товарів та намагаються швидше реалізувати старі, щоб звільнити місце. Залучення покупців. Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти.

Знижки мотивують людей купувати більше, ніж планували, чи пробувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону ціни на менш потрібні товари знижують, щоб прискорити їхню реалізацію.

Також слід додати, що іноді акції можуть проводити на продукти, на яких незабаром закінчиться термін придатності, але найчастіше це частина стратегічної цінової політики магазинів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яку консервовану рибу найвигідніше купити в "Сільпо".