Весна відкладається: коли у Дніпрі прогнозують морози до -9

Березень підготував неприємний сюрприз

Після відносно комфортної температури на початку березня показники почнуть різко знижуватися, а окремі ночі можуть стати дуже холодними.

Коли саме вдарять найсильніші морози та яких температур загалом чекати, спрогнозували у "Мeteo".

У Дніпрі перший тиждень березня принесе різке похолодання. Якщо 1 березня вдень очікується до +9 С°, то вже вночі температура опуститься до 0 С°. 2 березня буде +8 С° вдень і +2 С° вночі, однак із 3 березня розпочнеться зниження температури: вдень лише +4 С°, вночі близько 0 С°. Місцями йтиме сніг.

Надалі морози посиляться. 5 березня вночі прогнозують -1 С°, 6 березня — до -4 С°, а 7 березня температура впаде до -5 С° вночі. Вдень буде близько +1…5 градусів. Після короткого потепління 9-11 березня, коли вдень очікується до +9 С° і близько 0…+1 С° вночі, місто знову накриє хвиля холоду.

Найхолоднішими стануть 12 та 13 березня: синоптики прогнозують до -9 С° вночі. Протягом двох днів денна температура коливатиметься від -3 до +3 градусів. Синоптики також попереджають про опади. Лише 14 березня мороз трохи послабшає — вночі близько -5 С°, вдень до +2 С°.

Коли у Дніпрі приморозить. Фото: Мeteo

