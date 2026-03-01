Березень готує сюрприз: коли в Києві потеплішає до +10 градусів

Столиця відчує справжнє квітневе тепло

Після кількох прохолодних днів із нічними "мінусами" столицю очікує поступове потепління до +10 градусів.

Синоптики прогнозують відчутне підвищення температури вже найближчими днями, і один із днів тижня здивує киян по-справжньому весняними показниками. Детальніше про погоду написав "Телеграф", взявши дані з "Meteo".

У Києві перший тиждень березня принесе мінливу та мокру погоду. У неділю, 1 березня, очікується -3…+3 градусів, із проясненнями. У понеділок та вівторок, 2-3 березня, температура коливатиметься від -1…+3 до 0…+2 градусів, можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. 4-6 березня вдень повітря прогріватиметься до +4…+5 градусів, однак ночі залишатимуться морозними.

Справжній подих весни кияни відчують із 8 березня: стовпчики термометрів піднімуться до +6 градусів, а вже 9-10 березня — до +7…+8 градусів при сонячній погоді. Кульмінацією потепління стане середа, 11 березня, коли вдень очікується до +10 С°. Сонце та легкий вітер створять комфортні умови для прогулянок.

Втім, 12-14 березня можливе короткочасне похолодання до -6 градусів вночі та близько 0…+3 градусів вдень. У четвер прогнозують мокрий сніг.

Якою буде погода у Києві у першій половині березня. Фото: Meteo

