Масові знижки в "Сільпо": на яких 10 товарах можна суттєво зекономити цього тижня
Товари доступні кожному
У магазині "Сільпо" знову проходить тиждень вигідних пропозицій. Ритейлер підготував масштабний розпродаж товарів повсякденного вжитку, продуктів харчування та засобів гігієни. У деяких позиціях дисконт сягає понад 50%.
"Телеграф" підібрав 10 акційних товарів, на які варто звернути увагу. До списку увійшли, як молочні продукти, так і побутова хімія.
Делікатеси та основні продукти по знижці в "Сільпо"
- Форель слабосолена "Премія" (нарізка, 100 г) — справжній хіт економії. Стара ціна 244 грн, а зараз її можна придбати за 129 грн (знижка -47%).
- Масло солодковершкове "Ситий двір" екстра 82% (180 г) — замість 129 грн ціна впала до 74.99 грн(-42%).
- Ікра кабачкова "Премія" (450 г) — корисний додаток до гарнірів коштує всього 49.99 грн замість 93.49 грн (-47%).
- Молоко ультрапастеризоване "Молокія" 2,5% (900 г) — базова позиція в чеку тепер за ціною 34.99 грн(знижка -42%).
- Крем-сир "Премія" Класичний 46% (150 г) — ідеально для сніданків за 49.99 грн замість 87.99 грн (-43%).
Що можна купити в "Сільпо" з солодкого та перекусів
- Печиво Bahlsen "Хіт" з какао (220 г) — солодкий фаворит зі знижкою -52%. Ціна впала з 114 грн до 54.99 грн.
- Сирок глазурований "Волошкове поле" (36 г) — приємна дрібниця за 10.99 грн замість 20.19 грн (-46%).
Господарські товари та гігієна
- Вологі серветки "Премія" антибактеріальні (120 шт) — велика упаковка, на якій можна зекономити понад половину вартості: 59.99 грн замість 134 грн (-55%).
- Блок для унітазу Air Oma (3*50 г) — набір для чистоти оселі коштує 79.99 грн при старій ціні 149 грн (-46%).
- Фольга алюмінієва Stella (15 м) — незамінна річ на кухні лише за 49.99 грн (знижка -46%).
Акційні пропозиції зазвичай діють за умови наявності товару на полицях.
