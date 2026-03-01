Масові знижки в "Сільпо": на яких 10 товарах можна суттєво зекономити цього тижня

Товари доступні кожному

У магазині "Сільпо" знову проходить тиждень вигідних пропозицій. Ритейлер підготував масштабний розпродаж товарів повсякденного вжитку, продуктів харчування та засобів гігієни. У деяких позиціях дисконт сягає понад 50%.

"Телеграф" підібрав 10 акційних товарів, на які варто звернути увагу. До списку увійшли, як молочні продукти, так і побутова хімія.

Делікатеси та основні продукти по знижці в "Сільпо"

Форель слабосолена "Премія" (нарізка, 100 г) — справжній хіт економії. Стара ціна 244 грн, а зараз її можна придбати за 129 грн (знижка -47% ).

— справжній хіт економії. Стара ціна 244 грн, а зараз її можна придбати за (знижка ). Масло солодковершкове "Ситий двір" екстра 82% (180 г) — замість 129 грн ціна впала до 74.99 грн ( -42% ).

— замість 129 грн ціна впала до ( ). Ікра кабачкова "Премія" (450 г) — корисний додаток до гарнірів коштує всього 49.99 грн замість 93.49 грн ( -47% ).

— корисний додаток до гарнірів коштує всього замість 93.49 грн ( ). Молоко ультрапастеризоване "Молокія" 2,5% (900 г) — базова позиція в чеку тепер за ціною 34.99 грн (знижка -42% ).

— базова позиція в чеку тепер за ціною (знижка ). Крем-сир "Премія" Класичний 46% (150 г) — ідеально для сніданків за 49.99 грн замість 87.99 грн (-43%).

Що можна купити в "Сільпо" з солодкого та перекусів

Печиво Bahlsen "Хіт" з какао (220 г) — солодкий фаворит зі знижкою -52% . Ціна впала з 114 грн до 54.99 грн .

— солодкий фаворит зі знижкою . Ціна впала з 114 грн до . Сирок глазурований "Волошкове поле" (36 г) — приємна дрібниця за 10.99 грн замість 20.19 грн (-46%).

Господарські товари та гігієна

Вологі серветки "Премія" антибактеріальні (120 шт) — велика упаковка, на якій можна зекономити понад половину вартості: 59.99 грн замість 134 грн (-55%). Блок для унітазу Air Oma (3*50 г) — набір для чистоти оселі коштує 79.99 грн при старій ціні 149 грн (-46%). Фольга алюмінієва Stella (15 м) — незамінна річ на кухні лише за 49.99 грн (знижка -46%).

Акційні пропозиції зазвичай діють за умови наявності товару на полицях.

Раніше "Телеграф" писав, які 12 популярних продуктів можна купити набагато дешевше.