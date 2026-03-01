Зима повертається на свято? 8 березня погода принесе Києву неприємний сюрприз

Мешканцям столиці варто враховувати погодні умови під час планування святкових прогулянок

У Міжнародний жіночий день 8 березня у Києві очікується значне погіршення погоди. Незважаючи на календарну весну, до столиці знову прийде мінусова температура.

Що потрібно знати:

Морози повернуться до Києва вже 7 березня

Вночі на 8 березня можливе похолодання до -7°C

Потім прийде різке потепління

Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. За даними синоптиків, відчутні морози налетять до Києва ще 7 березня. Зранку у цей день очікується до -3 градусів.

Погода у Києві 7 березня о 7:00. Скріншот: Ventusky

Проте вже ближче до 22:00 стовпчики термометрів опустяться до позначки -5 градусів. При цьому опадів у цей час не очікується.

Погода у Києві 7 березня о 22:00. Скріншот: Ventusky

Далі у ніч на 8 березня на столицю чекає до -7 градусів морозу. Так само без опадів.

Погода у Києві 8 березня о 01:00. Скріншот: Ventusky

До 10 години ранку можлива температура повітря — до -6 градусів морозу.

Погода у Києві 8 березня о 10:00. Скріншот: Ventusky

А до 22.00 синоптики прогнозують потепління. Температура повітря може піднятися до 0 градусів.

Погода у Києві 8 березня о 22:00. Скріншот: Ventusky

У той же час на сайті Meteofor зазначено, що вночі 7 та 8 березня у столиці очікується до -5 градусів.

Погода у Києві 7 та 8 березня. Скріншот: Meteofor

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині березня на Україну чекає морозний "сюрприз" з Арктики. У деяких областях у середині місяця очікується низька температура повітря.