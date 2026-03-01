Зима повертається на свято? 8 березня погода принесе Києву неприємний сюрприз
Мешканцям столиці варто враховувати погодні умови під час планування святкових прогулянок
У Міжнародний жіночий день 8 березня у Києві очікується значне погіршення погоди. Незважаючи на календарну весну, до столиці знову прийде мінусова температура.
Що потрібно знати:
- Морози повернуться до Києва вже 7 березня
- Вночі на 8 березня можливе похолодання до -7°C
- Потім прийде різке потепління
Відповідний прогноз було опубліковано на сайті Ventusky. За даними синоптиків, відчутні морози налетять до Києва ще 7 березня. Зранку у цей день очікується до -3 градусів.
Проте вже ближче до 22:00 стовпчики термометрів опустяться до позначки -5 градусів. При цьому опадів у цей час не очікується.
Далі у ніч на 8 березня на столицю чекає до -7 градусів морозу. Так само без опадів.
До 10 години ранку можлива температура повітря — до -6 градусів морозу.
А до 22.00 синоптики прогнозують потепління. Температура повітря може піднятися до 0 градусів.
У той же час на сайті Meteofor зазначено, що вночі 7 та 8 березня у столиці очікується до -5 градусів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в середині березня на Україну чекає морозний "сюрприз" з Арктики. У деяких областях у середині місяця очікується низька температура повітря.