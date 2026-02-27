Податки одні з найвищих у Європі: українка розповіла про труднощі в Іспанії (відео)

Хоча Іспанія красива і тепла, вона має ряд нюансів, про які варто знати

Українка, яка переїхала зі Швейцарії до Іспанії, поділилася своїм досвідом життя в новій країні. За її словами, не всі аспекти виявилися такими комфортними, як вона очікувала, а один із них може серйозно здивувати новоприбулих.

Одним із головних мінусів вона у своєму відео на сторінці ТікТок назвала податкову систему країни, яка, на її думку, є однією з найскладніших і найдорожчих у Європі.

За її словами, навіть якщо людина не працює офіційно, але отримує будь-які доходи, потрібно обов’язково подавати податкову декларацію, сплачувати відповідні внески та часто користуватися послугами професійного бухгалтера. Без належного знання законодавства легко припуститися помилки, за яку передбачені серйозні штрафи.

"Усе заплутано і легко зробити помилку, за яку потім заплатиш штраф", — розповідає українка.

