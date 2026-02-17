Масові знижки в "АТБ": на яких 10 товарах можна зекономити до 1000 грн

Каву, чай і солодощі можна купити за хорошими цінами

У торговельній мережі "АТБ" продовжують діяти знижки на популярні товари. Вигода для споживачів сягає 50%. Найбільш привабливі цінові пропозиції діють на асортимент кави, солодощів та продукцію з відділу заморозки.

"Телеграф" розповідає, на що варто звернути увагу покупцям. Ми зробили список з 10 продуктів.

Знижки в "АТБ" — що можна купити

Кава 140 г Carte Noire розчинна сублімована — коштує 249.90 грн замість 501.50 грн. Ваша економія становить 251.60 грн .

— коштує замість 501.50 грн. Ваша економія становить . Шоколад 300 г Milka з печивом Oreo — ціна знижена до 129.90 грн (стара ціна 260.50 грн). Ви заощаджуєте 130.60 грн .

— ціна знижена до (стара ціна 260.50 грн). Ви заощаджуєте . Шоколад 270 г Milka Nussini — також продається за 129.90 грн замість 260.50 грн. Вигода складає 130.60 грн .

— також продається за замість 260.50 грн. Вигода складає . Пельмені 0,9 кг Левада з яловичиною та свининою — акційна вартість 122.90 грн (стара ціна 204.90 грн). Економія — 82 грн .

— акційна вартість (стара ціна 204.90 грн). Економія — . Цукерки 176 г Рошен Київ Вечірній — можна придбати за 195.90 грн замість 360.90 грн. Ваша вигода — 165 грн .

— можна придбати за замість 360.90 грн. Ваша вигода — . Цукерки 194 г Рошен Roshen Chocolateria — ціна становить 195.90 грн при звичайній вартості 360.90 грн. Ви заощаджуєте 165 грн .

— ціна становить при звичайній вартості 360.90 грн. Ви заощаджуєте . Виріб м'ясомісткий 420 г Ковбасний ряд/Розумний вибір Часникова — коштує 51.90 грн (стара ціна 86.90 грн). Вигода — 35 грн .

— коштує (стара ціна 86.90 грн). Вигода — . Морозиво 110 г Київський пломбір ваф.ріжок — акційна ціна 33.90 грн замість 68.00 грн. Економія на порції — 34.10 грн .

— акційна ціна замість 68.00 грн. Економія на порції — . Чай (24 ф/п) Lovare Royal dessert — вартість знижена до 47.20 грн (стара ціна 78.90 грн). Ваша економія — 31.70 грн .

— вартість знижена до (стара ціна 78.90 грн). Ваша економія — . Приправа 25 г PRIPRAVKA — коштує 19.40 грн замість 32.90 грн. Ви заощаджуєте 13.50 грн.

Акції

