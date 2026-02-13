Рус

В "АТБ" великі знижки на популярні продукти: на чому зекономити 250 грн

Марина Бондаренко
Знижки в "АТБ". Фото Колаж "Телеграфу"

Знижки діятимуть до 17 лютого

У мережі супермаркетів АТБ запустили нову хвилю акцій, у межах якої одразу 8 популярних товарів продаються зі значними знижками від 45%.

Покупцям пропонують також товари зі знижками в 50%, що дозволяє суттєво заощадити на щоденних покупках до 17 лютого. Детальніше про це написав "Телеграф".

До переліку акційних позицій увійшли:

  1. кава розчинна Carte Noire 140 г — 249,90 грн замість 501,50 грн (економія в 251,6 грн);
  2. морозиво "Київський пломбір" вафельний ріжок — 33,90 грн замість 68,0 грн (економія в 34,1 грн);
  3. шоколад Milka молочний з начинкою Oreo — 129,90 грн замість 260,50 грн (економія в 130,6 грн);
  4. шоколад Milka молочний з карамеллю та арахісом — 129,90 грн замість 260,50 грн (економія в 130,6 грн);
  5. шоколад Milka Nussini — 129,90 грн замість 260, 50 грн (економія в 130,6 грн);
  6. морозиво "Київський пломбір" фісташковий смак — 35,90 грн замість 71,90 грн (економія в 36 грн);
  7. цукерки "Київ вечірній" — 195,90 грн замість 360,90 грн (економія в 165 грн);
  8. цукерки Roshen Chocolateria — 195,90 грн замість 360,90 грн (економія в 165 грн).
Акційні пропозиції на 8 популярних товарів. Фото: "АТБ"

