В "АТБ" великі знижки на популярні продукти: на чому зекономити 250 грн

Знижки діятимуть до 17 лютого

У мережі супермаркетів АТБ запустили нову хвилю акцій, у межах якої одразу 8 популярних товарів продаються зі значними знижками від 45%.

Покупцям пропонують також товари зі знижками в 50%, що дозволяє суттєво заощадити на щоденних покупках до 17 лютого. Детальніше про це написав "Телеграф".

До переліку акційних позицій увійшли:

кава розчинна Carte Noire 140 г — 249,90 грн замість 501,50 грн (економія в 251,6 грн); морозиво "Київський пломбір" вафельний ріжок — 33,90 грн замість 68,0 грн (економія в 34,1 грн); шоколад Milka молочний з начинкою Oreo — 129,90 грн замість 260,50 грн (економія в 130,6 грн); шоколад Milka молочний з карамеллю та арахісом — 129,90 грн замість 260,50 грн (економія в 130,6 грн); шоколад Milka Nussini — 129,90 грн замість 260, 50 грн (економія в 130,6 грн); морозиво "Київський пломбір" фісташковий смак — 35,90 грн замість 71,90 грн (економія в 36 грн); цукерки "Київ вечірній" — 195,90 грн замість 360,90 грн (економія в 165 грн); цукерки Roshen Chocolateria — 195,90 грн замість 360,90 грн (економія в 165 грн).

Акційні пропозиції на 8 популярних товарів. Фото: "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав порівняння цін на популярне вершкове масло від "Ферма". В "АТБ" його можна взяти на 110 гривень дешевше.