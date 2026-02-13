В "АТБ" большие скидки на популярные продукты: на чем сэкономить 250 грн

Скидки будут действовать до 17 февраля

В сети супермаркетов "АТБ" запустили новую волну акций, в рамках которой сразу 8 популярных товаров продаются со значительными скидками от 45%.

Покупателям предлагают также товары со скидками в 50%, что позволяет существенно сэкономить на ежедневных покупках до 17 февраля. Подробнее об этом написал "Телеграф".

В список акционных позиций вошли:

кофе растворимый Carte Noire 140 г — 249,90 грн вместо 501,50 грн (экономия в 251,6 грн); мороженое "Киевский пломбир" вафельный рожок — 33,90 грн вместо 68,0 грн (экономия в 34,1 грн); шоколад Milka молочный с начинкой Oreo – 129,90 грн вместо 260,50 грн (экономия в 130,6 грн); шоколад Milka молочный с карамелью и арахисом – 129,90 грн вместо 260,50 грн (экономия в 130,6 грн); шоколад Milka Nussini — 129,90 грн вместо 260, 50 грн (экономия в 130,6 грн); мороженое "Киевский пломбир" фисташковой вкус — 35,90 грн вместо 71,90 грн (экономия в 36 грн); конфеты "Киев вечерний" — 195,90 грн вместо 360,90 грн (экономия в 165 грн); конфеты Roshen Chocolateria — 195,90 грн вместо 360,90 грн (экономия в 165 грн).

Акционные предложения на 8 популярных товаров. Фото: "АТБ"

Напомним, ранее "Телеграф" писал сравнение цен на популярное сливочное масло от "Ферма". В "АТБ" его можно взять на 110 гривен дешевле.