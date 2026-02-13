Вона двічі його змінювала. Яке прізвище було у Юлії Тимошенко до заміжжя

Політик не завжди носила прізвище Тимошенко

Юлія Тимошенко – справжня ветеранка української політики, вона при владі вже майже 30 років. Електорат знає її під прізвищем Тимошенко, проте вона не завжди носила це прізвище. При народженні політикиню називали інакше.

Що варто знати:

При народженні Юлія Володимирівна мала прізвище Григян, а після заміжжя стала Тимошенко

Всупереч версіям про вірменське походження, сама Тимошенко заявляє про латиське коріння батька

З трьох років Юлію виховувала лише мати, що й стало причиною зміни прізвища на Телегіна перед закінченням школи

"Телеграф" розповідає, що відомо про зміну прізвища Юлії Тимошенко.

Юлія Тимошенко. Фото: відкриті джерела

Юлія Володимирівна не завжди була Тимошенко

Юлія Тимошенко народилася 27 листопада 1960 року, зараз їй 65 років. Вона виросла у Дніпрі та при народженні отримала прізвище батька — Григян.

Батько політикині – Володимир Абрамович Григян. У ЗМІ зустрічалися версії про її вірменське коріння через співзвуччя прізвища Григян. Однак сама Юлія Володимирівна заявляла, що по лінії батька у неї латиське коріння (справжнє прізвище нібито Грігяніс, яке було змінено через помилку чи радянську бюрократію).

Юлія Тимошенко в юності мала прізвище Григян. Фото: відкриті джерела

Мати — Людмила Миколаївна Телегіна. За словами Юлії Тимошенко, її мати та всі предки цієї лінії — українці "до десятого коліна".

Батько залишив сім’ю, коли Юлії було близько трьох років, тому її вихованням переважно займалася мати. Перед закінченням школи майбутня політикиня змінила прізвище на прізвище матері і стала Телегіною. А після заміжжя у 1979 році взяла прізвище чоловіка — Тимошенко.

Юлія Тимошенко у шкільні роки. Фото: відкриті джерела

