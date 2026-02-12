У "Сільпо" впала ціна на популярний продукт: коштує набагато дешевше, ніж в інших магазинах
В інших магазинах, наприклад "АТБ", зараз ця продукція продається дорожче
У супермаркетах "Сільпо" з’явилася нова акційна пропозиція. Наразі товари популярного бренду заморожених продуктів продаються з великим дисконтом.
Зараз ці продукти можна придбати зі знижкою до 50%, що дозволяє суттєво заощадити при покупках. Докладніше про це написав "Телеграф".
Так, згідно з акційною пропозицією, знижки поширюються на заморожені пельмені та вареники бренду "Три Ведмеді" "Мішутка". Наприклад, 400-грамова упаковка пельменів зі свининою тепер коштує 79 гривень замість 159.
На інші види продукції також діють знижки, що варіюються від 34% до 41%.
Водночас в інших магазинах, наприклад "АТБ", зараз ця продукція продається дорожче за 100 гривень (за пельмені).
Чому на товари з’являються знижки
- Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;
- Для залучення більшої кількості покупців;
- У рамках сезонних розпродажів;
Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.
