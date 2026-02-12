У "Сільпо" впала ціна на популярний продукт: коштує набагато дешевше, ніж в інших магазинах

В інших магазинах, наприклад "АТБ", зараз ця продукція продається дорожче

У супермаркетах "Сільпо" з’явилася нова акційна пропозиція. Наразі товари популярного бренду заморожених продуктів продаються з великим дисконтом.

Зараз ці продукти можна придбати зі знижкою до 50%, що дозволяє суттєво заощадити при покупках. Докладніше про це написав "Телеграф".

Так, згідно з акційною пропозицією, знижки поширюються на заморожені пельмені та вареники бренду "Три Ведмеді" "Мішутка". Наприклад, 400-грамова упаковка пельменів зі свининою тепер коштує 79 гривень замість 159.

На інші види продукції також діють знижки, що варіюються від 34% до 41%.

Водночас в інших магазинах, наприклад "АТБ", зараз ця продукція продається дорожче за 100 гривень (за пельмені).

Чому на товари з’являються знижки

Щоб звільнити місце на полицях для нових продуктів;

Для залучення більшої кількості покупців;

У рамках сезонних розпродажів;

Іноді акції справді стосуються продуктів із близьким терміном придатності, але найчастіше це просто частина стратегічної цінової політики магазинів.

